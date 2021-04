Prakticky jen samá pozitiva přinesl házenkářům Nového Veselí sobotní duel v Maloměřicích. Nešlo jen o samotnou výhru 30:25, ale také o to, jakým směrem se hra klubu z Vysočiny ubírá. „Je to o sebedůvěře a postupných krocích vpřed,“ uvědomoval si trenér Sokola Peter Kostka.

Už jen samotný vstup do zápasu druhého kola extraligového play-out jeho ovečkám vyšel. „Od úvodních minut jsme byli lepším mužstvem. Nejenže jsme výborně bránili, ale vyhrávali jsme také obranné souboje proti klíčovým hráčům Maloměřic,“ lebedil si kormidelník Nového Veselí.

Také směrem dopředu to Veselí šlapalo. „Byť nám nejprve chyběl lepší pohyb bez míče a nedrželi jsme důsledně šířku hřiště, dostávali jsme se do množstvích výborných střeleckých pozic,“ popisoval.

Přesto byl poločasový výsledek nerozhodný. Jenže v nástupu do druhého dějství novoveselští svému soupeři odskočili do pětibrankového trháku, který už nepustili. „Vzhledem k průběhu střetnutí by se určitě dalo namítnout, že jsme měli vyhrát větším rozdílem,“ připustil Kostka.

Chyby a nedůslednosti ve hře svého souboru dobře viděl. „Určitě bychom mohli být kritičtí k tomu, že jsme nešli ještě s větším rizikem do rychlých útoků. Také náš tlak na nezformovanou obranu Majlontu mohl být větší.“

Vzhledem k průběhu letošního ročníku se ovšem není čemu divit. „Po náročné sezoně se znovu učíme vyhrávat. Stále ještě je totiž v našem podvědomí obava o výsledek, ale také i jakýsi strach z vítězství,“ vnímal.

Postupnými krůčky se ovšem tato situace neustále zlepšuje. „Je to o sebedůvěře. V zápasech, podobných tomu sobotnímu, potřebujeme využít takřka všech hráčů ve prospěch týmu. A to hlavně v případě slabších individuálních výkonů klíčových hráčů,“ dodal Kostka.