Sice spokojený, ale současně si dobře uvědomující, že je to jen malý úspěch na cestě směrem vzhůru. Tak vypadal po utkání na palubovce KP Brno, kde v sobotním podvečeru házenkáři Nového Veselí hráli nerozhodně 20:20, trenér Sokola Peter Kostka. „Je to první vlaštovka, která jaro nedělá,“ nalezl správný příměr progresivní kouč.

Ten okamžitě našel klíčové důvody toho, proč jeho mančaft neodjel z jihu Moravy s prázdnou. „Bod má pro nás cenu zlata. Znamená silný odkaz na rozhodující atributy, které musí v současnosti zdobit naši hru. To znamená týmovost, herní disciplínu a agresivní defenzivu,“ vysvětloval.

Právě výborný výkon celého mužstva v obranné fázi byl prvotním klíčem k úspěšnému výsledku. „Obrana byla společně s gólmanem Michalem Studeným perfektní. Kluci pochopili, ale také uvěřili, že v obranné fázi nesmíme šetřit krokem,“ povšiml si.

Na toto téma ještě řekl. „Musíme hrát více proaktivně, s jasnou snahou získat balon vyběhnutím do přihrávky. A hlavně si po prohraném souboji maximálně vypomáhat.“

Pro oko diváka, kteří ovšem na tribunách scházeli, by to v sobotu nebyla nějaká extra podívaná. „Nebyl to pěkný zápas, ale s tím jsme počítali. Především se bojovalo, ale s tím jsme do toho šli. Ale byly tam od nás potřebné emoce,“ ocenil.

Jakékoliv uspokojení ovšem nepřichází do úvahy. „Tvrdá práce pro nás teprve začala,“ zdůraznil Kostka.