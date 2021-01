Slovenská pravá spojka už má zkušenosti s českou extraligou z dvouletého působení v dresu Zubří. „Chci dokázat, že Nové Veselí má na to, hrát o vyšší příčky tabulky,“ dodala v rozhovoru pro Deník nová posila aktuálně předposledního celku tabulky.

Marku, s jakými cíli a ambicemi přicházíte do Nového Veselí?

V první řadě doufám, že pomohu týmu a naplním očekávání klubu. Ať jsem hrál kdekoliv, byl můj osobní cíl pokaždé stejný – být na hřišti co nejlepší.

V rumunském klubu CSM Făgăraș jste nakonec vydržel jen polovinu sezony. Proč tak málo?

Důvod je prostý, covid-19. Făgăraș je totiž městským klubem a právě kvůli covidové pandemii se město rozhodlo škrtnout oddílu podporu a finance směřovat úplně jinam.

Nechtěl jste tedy zůstávat v nejistotě?

Dá se to tak říci. Musím ale ocenit jednání rumunského klubu. Vše z jejich strany proběhlo férově a bez jakýchkoliv problémů.

Před odchodem do Rumunska jste dvě sezony působil v dresu Zubří. Českou extraligu tedy dobře znáte?

To ano. V první sezoně se mně osobně docela dařilo, bohužel se nám těsně nepodařilo postoupit do play-off. V té druhé jsem se bohužel zranil v letní přípravě. A když už jsem byl fit, ukončila sezonu covidová pandemie.

Pamatujete si na některé z vašich nových spoluhráčů?

Určitě, vždyť to ještě není tak dávno, co jsem proti nim v extralize nastupoval. Vybavuji si gólmana Michala Studeného, z pole Davida Melichara či Adama Ptáčníka a ještě v dresu Frýdku-Místku také Martina Kocicha.

Prozraďte, jak se domlouvalo vaše angažmá na Vysočině?

Tak trošku v tom sehrála roli shoda okolností. Trenér Veselí Peter Kostka se mnou telefonicky hovořil zrovna v tom okamžiku, kdy jsem už věděl, že budu v Rumunsku končit. O mé situaci jsem mu řekl.

A on jí hned "využil".

Dá se to tak říci. Nabídl mi, zda bych neměl zájem o angažmá v Novém Veselí. Následoval videohovor s vedením klubu, přičemž jsme se později dohodli také na podmínkách.

V podzimní části se Novému Veselí, po letním omlazení kádru, příliš nedařilo. Věříte, že pomůžete k výsledkovému progresu a posunu v tabulce do jiných vod?

Samozřejmě. Nové Veselí má rozhodně na to, aby hrálo o vyšší příčky tabulky. Chci týmu pomoci se dostat na vítěznou vlnu.

Marek Korbel

Narodil se: 6. 3. 1995

Pozice: pravá spojka

Odchovanec ŠKP Bratislava, kde také působil až do léta 2018. Tehdy podepsal smlouvu v HC Robe Zubří. Odtud loni v létě přestoupil do rumunského klubu CSM Făgăraș. Je členem širšího kádru reprezentace Slovenska.