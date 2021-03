Dařilo se i dalším českým reprezentantkám. Ty napodobily své mužské kolegy a stejně jako oni postoupily v kompletním složení do sobotní stíhačky. Jessica Jislová skončila jedenatřicátá, Eva Puskarčíková byla o dvě pozice za ní.

V pelotonu sto čtyř startujících se Davidová a Puskarčíková na start dostaly až v samém konci, ale jejich souboj byl strhující.

Obě absolvovaly čistou střelbu vleže, běžecky ale byla lepší Charvátová. Svůj souboj obě okořenily jednou chybou při stojce, ale stále útočily na elitní desítku.

V cíli na ní nakonec dosáhla Charvátová, Davidová ztratila tři sekundy. „Ta jedna rána mimo mě mrzí, ale to se stane. Na trati jsem se cítila dobře, ale i když nejsem asi v dobré formě, je to dobrý výsledek,“ okomentovala svoji jedenáctou pozici Davidová.

Postupné zlepšování potvrdila Charvátová. Po sedmnáctém a patnáctém místě byla nyní desátá. „Jsem velmi spokojená. Dneska byly výborné podmínky, moje tréninková střelba se také zlepšila a jsem ráda, že se to potvrdilo i v závodě,“ culila se v cíli. „V prvním kole jsem to trochu napálila a potom jsem cítila, že mi docházejí síly, ale dopadlo to výborně.“

Závod, ve kterém se do čtyřicítky vešly všechny Češky, potěšil i sportovního ředitele biatlonu Ondřeje Rybáře: „Dlouho se nám nepovedlo, aby všechny holky byly na bodech.“

Triumf opět slavila Norka Tiril Eckhoffová, která si připsala jedenácté vítězství v sezoně a šesté ve sprintu v řadě. Zároveň si tak zajistila celkové prvenství v disciplíně. Druhá byla Němka Denise Hermannová, třetí Dorothea Wiererová.