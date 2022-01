KONZULTACE S ČESKÝMI DOKTORY

Zdroj: Karel Líbal

„Vzhledem k tomu, že jsem byla v nemocnici v Bolzanu, snažili se tam dovolat naši doktoři, Jarda Pilný a Jirka Dostal, konzultovali, co a jak, co budeme dělat, jestli mě mají převézt do Česka, nebo ne. Samozřejmě cesta by byla náročná. Když mě pustili z nemocnice, Jirka Dostal mě doporučil k doktorovi na kliniku v Rakousku, je to Čech z Liberce. Podíval se na to a řekl mi, že je to opravdu jen povrchové, že si musím dávat pozor na stehy, aby se mi nerozjely. Bude to pro mě teď trochu náročnější v tom, že než se vstřebá hematom, který se mi udělal na stehně, ozývá se mi tříslo, různé úpony, protože ten pád byl těžký. S doktory konzultujme, jak to bude vypadat, co dál, protože je důležité, abych něco mohla dělat a zároveň, aby se nestalo něco, co by pak ovlivnilo zahojení rány.“