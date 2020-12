V rychlém tempu nyní odehrávají další a další duely letošního extraligového ročníku házenkáři Nového Veselí. Už dnes se totiž od 18.30 představí před televizními kamerami na palubovce Jičína.

V předehrávce patnáctého kola přivítá pátý celek tabulky předposledního. „Osobně bych byl raději, kdyby byla mezi zápasy delší pauza. Pak je více času si projít chyby z předešlého utkání a ponaučit se z nich. Ideální je, pokud se hraje o víkendech,“ popisovala střední spojka Nového Veselí Martin Kocich.

Ten by spolu se svými spoluhráči už potřeboval zlomit nepříznivou sérii čtyř porážek v řadě. Všechny měly jeden shodný rys. O výsledku se pokaždé rozhodlo už během první půle.

Kocich v tom ale větší podobnost nevidí. „Je to spíše shoda okolností. Třeba naposledy proti Frýdku-Místku jsme prvních dvacet minut hráli opravdu dobře, ve skóre jsme byli na dostřel. Jenže pak máme dobré šance, které nevyužijeme a chceme je rychle odčinit. Zbytečně spěcháme do útoku, nepřipravíme si jej pořádně, zbrkle vystřelíme, hned následuje protiútok soupeře a branka v naší síti,“ mračil se.

Tímto způsobem ztratil klub z Vysočiny poslední duel v závěru první půle. „Byl to úsek pouhých pěti až sedmi minut. Tohle už musíme změnit, není možné, aby to podobně vypadalo každý zápas,“ zdůraznil.

Jičín se o víkendu předvedl v dobré formě, když doma doslova deklasoval poslední Maloměřice. Ty přitom před dvěma týdny s přehledem zdolaly právě Nové Veselí. „Jičín o víkendu podal vynikajíc výkon a přehrál Maloměřice ve všech směrech. Bylo pro nás překvapením, že to zvládl s takovou bravurou. Musíme se proto dobře připravit. Druhý poločas s Frýdkem už jsme byli přece jen trpělivější, od toho se můžeme odpíchnout,“ říkal.

Hlavně po psychické stránce už potřebují hráči klubu z Vysočiny body jako sůl. „Všechny by to nakoplo do další práce. Teď na nás leží deka, kterou musíme zlomit, potom půjdeme nahoru,“ přesvědčoval.

Vymlouvat se na mladý kádr Kocich odmítá. „Nemůžeme se pořád vymlouvat na to, že máme mladý tým. Každý, kdo je na hřišti, do toho musí vletět po hlavě a jít za body,“ potvrdil.

Proti výborné obraně mužstva z východu Čech to bude o to důležitější. „Především doma je Jičín výborný a těžko porazitelný. My ovšem nesmíme nic vypustit, naopak se musíme porvat o body, které moc potřebujeme,“ burcoval Kocich.