Do utkání již v dresu Nového Veselí možná opět naskočí Martin Kocich. Střední spojka totiž musela vynechat nedělní duel v Karviné. „V utkání proti Zubří jsem utrpěl tržnou ránu na ruce. Bohužel šlo o odhodovou ruku, na kterou přišly čtyři stehy. Zranění se mi nehojilo, musel jsem brát antibiotika, můj start v Karviné tak byl vyloučený,“ popisovala jedna z klíčových opor Sokola.

O jeho startu v dnešním duelu se tak možná rozhodne až těsně před zápasem. „V pondělí jsem ještě herní trénink neabsolvoval, uvidíme, jak budu vypadat po tom úterním, kdy to již zkusím,“ nastínil.

Vzhledem k tomu, že Kocicha i jeho spoluhráče čekají možná klíčové duely, ve středu proti Brnu a v sobotu na půdě Hranic, chce hrát. „Jsou to pro nás nesmírně důležitá utkání, která chceme zvládnout. Teď ale myslíme hlavně na Brno, je potřeba, aby oba body zůstaly doma,“ zdůraznil.

Na střet s brněnským KP, ale také bývalým koučem Veselí Pavlem Hladíkem na jeho lavičce, mají v klubu z Vysočiny nedávnou vzpomínku. V polovině ledna se hrálo na jihu Moravy nerozhodně 20:20. „Určitě to bude mít podobný náboj jako v Brně. My musíme v první řadě zahrát dobře v obraně, to se nám u nich povedlo. Musíme být také trpělivější v postupném útoku, to znamená vypracovat si dobré šance a proměnit je,“ dodal Kocich.

Středeční program 16. kola: Hranice – Jičín, Zubří – Maloměřice, Lovosice – Karviná, Frýdek-Místek – Plzeň, Kopřivnice – Dukla Praha (všechno 18.00), NOVÉ VESELÍ – KP Brno (19.00).