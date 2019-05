V první lize se dařilo Rapidu, který porazil FC Benjamin i Mičego Svratka. Nečekanou remízu s FC Orel zaknihovali Sosáci. Nesmírně dramatický je souboj o 8. až 11. místo, kde čtyři týmy dělí dva body.

1. LIGA

Výsledky 8. kola: Dipar CF – Sosáci 0:3, FC Rapid – FC Benjamin 2:1, Sosáci – FC Orel 1:1, FC Rapid –Mič. Svratka 4:2, Dipar CF – FC Orel 3:1, FC Benjamin – Mič. Svratka 6:2, Alko – Here for beer 1:1, Alko – BKS 2:2, Here for beer – BKS 3:4.

1. Kozel Team 12 11 0 1 69:11 33

2. FC Benjamin 14 9 3 2 59:18 30

3. FC Rapid 12 9 2 1 47:25 29

4. Sosáci 14 9 2 3 53:22 29

5. BKS 14 5 5 4 30:32 20

6. Alko 14 5 4 5 28:30 19

7. Mičego Svratka 14 5 2 7 28:38 17

8. Here for beer 14 2 3 9 26:54 9

9. Dipar CF 14 2 2 10 18:47 8

10. FC Orel 14 2 2 10 20:60 8

11. La Bomba 12 2 1 9 15:56 7

Kanonýři: 32 – Dominik Havlík (FC Benjamin). 14 – David Zeman (Kozel Team). 12 – František Fiala (BKS). 11 – Aleš Stejskal (Here for beer), David Hrstka (Kozel Team), Pavel Bukáček (FC Rapid).

Program 9. kola (sobota 25. května): Dipar CF – Mič. Svratka (8.00), Here for beer– Mič. Svratka (9.00), Dipar CF – Here for beer (10.00), Alko – FC Orel (11.00), Sosáci- FC Rapid (11.00), FC Rapid – Kozel Team (12.00), La Bomba– FC Orel (12.00), Alko – La Bomba (13.00), Sosáci – Kozel Team (13.00).

2. LIGA

Výsledky 6. kola: Akademici – FC Žabanti 2:4, Bot. Křižánky – Sokol Jámy 3:2, Akademici – FC Trump 4:2, AC Světnov – Sokol Jámy 7:2, Los Chiquitos – FC Žabanti 1:1, Los Chiquitos – Kentauři 1:7, Buldok – FC Trump 2:2, Buldok – Kentauři 0:5, AC Světnov – FC Radox 3:4, MK Lhotka – FC Radox 2:10.

1. Kentauři 12 12 0 0 53:8 36

2. FC Radox 12 10 0 2 56:22 30

3. FC Žabanti 12 9 2 1 45:23 29

4. Autobus Club 12 7 1 4 43:27 22

5. AC Světnov 12 7 1 4 44:26 22

6. Akademici 12 6 0 6 42:29 18

7. Bot. Křižánky 12 5 1 6 31:37 16

8. Buldok 12 4 2 6 29:41 14

9. Los Chiquitos 12 4 1 7 25:42 13

10. Sokol Jámy 12 3 1 8 26:38 10

11. FC Trump 12 2 3 7 24:43 9

12. MK Lhotka 12 2 2 8 20:42 8

Kanonýři: 14 – Radek Toman (AC Světnov), Petr Večeřa (FC Radox). 13 – Martin Pospíchal (Akademici).

Program 1. kola nadstavby (sobota 25. května), skupina o postup: Kentauři – AC Světnov (8.00), FC Radox – Akademici (8.00), Kentauři – Akademici (9.00), FC Radox – AC Světnov (9.00), FC Žabanti – Autobus Club (10.00). Skupina o udržení: Los Chiquitos – Sokol Jámy (10.00), Bot. Křižánky – FC Trump (11.00), Bot. Křižánky – MK Lhotka (12.00), Buldok – FC Trump (13.00), Buldok – MK Lhotka (14.00, vše hřiště za 2. ZŠ).