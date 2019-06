Symbolicky v sezoně, před níž se kvůli nízkému počtu hráčů rozpadl „pravý“ Kozel Team. Z rezervy se stal nový Kozel Team, jenž nastartoval svou renesanci nejlepším možným způsobem. Suverénní jízdou za zlatem. Naprosto zaslouženým zlatem, které hráči měli v kapse už tři kola před koncem soutěže.

Jediný, kdo si dokázal vyšlápnout na družstvo v zelených dresech, byl FC Rapid. V září porazil nové šampiony 3:1. Od té doby šla zelená mašina nekompromisně za svým cílem. „Několikrát nám první místo uteklo, jsme rádi, že jsme se dočkali,“ říká skromně kapitán David Zeman.

Právě on byl jedním z krásných příkladů toho, že když drží zdraví, není soupeře. „Vyhýbala se nám zranění, to je pravda. Nastupovali jsme díky tomu pravidelně, což byla hlavní změna oproti minulým ročníkům. Jsme už za ty roky sehraní, všichni vědí, co mají dělat. Zároveň se snažíme hrát v rychlosti, s čímž má konkurence problémy,“ popisuje druhý nejlepší kanonýr soutěže, jenž nasázel 34 branek.

Za elitním snajprem Dominikem Havlíkem z FC Benjamin sice zaostal o úctyhodných 13 gólů, ovšem to je dalším aspektem hry „Kozlíků“. Zemanova družina se nespoléhá na jednoho zakončovatele. V desítce nejlepších střelců soutěže se totiž prakticky celou sezonu pohybovala hned pěti Kozlů. „Vyrovnanost je naší devizou. Když pak někdo vypadne ze sestavy, není to tak znát jako u ostatních týmů,“ přemítá David Zeman.

Jedno je tedy zřejmé. Pokud čas a zdraví současným borcům Kozel Teamu dovolí, bude je z trůnu sesazovat složité. Jejich předchůdci dosáhli na zlatý hattrick v letech 2008 až 2010. Strop novodobého Kozel Teamu je těžké určit, u tří výher po sobě by ale skončit nemuselo.