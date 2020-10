HAVLÍČKOBRODSKO

SOBOTA: Florbal – Krajská liga mužů: H. Brod – Bystřice, Žďár – H. Brod, (9.00 a 14.00, hala Světlá n. S.). Hokej – 2. liga mužů: H. Brod – Cheb, (17.00). Extraliga dorostu: H. Brod – Tábor, (13.45). Krajská liga juniorů: Chotěboř – Lanškroun, (17.00). Volejbal – 1. liga žen: H. Brod – K. Pole B, (11.00).

NEDĚLE: Házená – 2. liga mužů: H. Brod – Vršovice, (18.00). 2. liga ml. dorostenců: H. Brod – Bohunice, (16.00). Hokej – Krajská liga Pardubicka mužů: Chotěboř – Lanškroun, (17.00). Světlá n. S. - Litomyšl, (17.00).

JIHLAVSKO

SOBOTA: Hokej - jihlavská amatérská liga: Blackr Rockets - Puklice (18.15), Dobronín - Kozlov (20.00). Krajská liga Vysočiny: Telč - Ledeč n. S. (17.00). Hokejbal - 2. liga: HBC Flyers Jihlava - SK Jihlava (14.00, hřiště pod autobusovým nádražím). Kuželky - interliga mužů: Jihlava - Rokycany (13.00, kuželna Rošického). Stolní tenis - 2. liga žen: SK Jihlava - MS Brno B (9.30), SK Jihlava - Blansko B (14.30). KP 3. třídy: Třešť C - Pelhřimov C (10.00), Třešť C - Horní Ves (15.00), Brtnice - Horní Ves (10.00), Brtnice - Pelhřimov C (15.00). Volejbal - KP mužů: Polná - Okrouhlice (10.00 a 13.00), Jihlava - Třebíč (10.00 a 13.00, hala Okružní).

NEDĚLE: Florbal - divize mužů: SK Jihlava - Mohelnice (18.00, hala Okružní). Hokej - jihlavská amatérská liga: Slavoj - Warriors (13.30), Číchov - Bears (14.30), Zhoř - Blizzard (17.30).

PELHŘIMOVSKO

SOBOTA: Hokej – Jihočeská krajská liga: Pelhřimov – MH Hockey Academy (17.00).

NEDĚLE: Basketbal – 1. liga: Sojky Pelhřimov – USK Praha B (SH Pelhřimov, 18.00).

TŘEBÍČSKO

SOBOTA: Hokejbal – 2. liga, Jih: Přibyslavice – Hodonín (11.00, Okříšky – hřiště za kinem). Stolní tenis – divize Vysočiny: Jemnice – Třešť (8.30), Jemnice – Telč (14.30). KP 1. třídy: Lukov – Nové Dvrory (9.00), Třebíč – Nížkov (9.00), Lukov – Nížkov (14.00), Třebíč – Nové Dvory (14.00). KP 2. třídy: M. Budějovice – Nové Město (10.00), M. Budějovice B – Žďár n. S. C (11.30), Rokytnice n. R. – Chotěboř C (9.00), Třebíč B – Třešť B (9.00), M. Budějovice – Žďár n. S. C (17.45), M. Budějovice B – Nové Město (8.15), Rokytnice – Třešť B (14.00), Třebíč B – Chotěboř C (14.00). KP 3. třídy: Jemnice B – Kamenice (11.30), Třebenice – Velké Meziříčí B (12.30), Jemnice B – Velké Meziříčí B (17.30), Třebenice – Kamenice (16.30).

NEDĚLE: Florbal – Národní liga: Třebíč – Hluk (14.00). Divize D: Třebíč B – Dačice (17.30, SH Spartak Třebíč). 1. liga dorostenců: Znojmo – Okříšky (10.00), Bulldogs Brno – Sokol Brno (11.30), Hattrick Brno – Znojmo (13.00), Okříšky – Bulldogs Brno (14.30), Sokol Brno – Hattrick Brno (16.00, vše SH ZŠ Horka-Domky Třebíč).

ŽĎÁRSKO

SOBOTA: Cyklistika – Světový pohár horských kol: závod žen U23 (13.00), závod mužů U23 (15.00, oba Vysočina Arena). Hokej – 2. liga mužů: Žďár n. S. – Kopřivnice (17.30), krajská liga jižní Moravy a Zlínska: Velká Bíteš – Mor. Budějovice (17.00), krajská liga Vysočiny: Velké Meziříčí B – Náměšť n. O. (16.30). Volejbal – krajský přebor mužů: Velké Meziříčí B – Štoky (10.00 a 13.00, hala ZŠ Komenského). Žďárská liga malé kopané – 5. kolo (8.00, sportovní areál 2. ZŠ Žďár n. S.). Žďárská liga mistrů – 12. disciplína: Koulařský sedmiboj (9.00, u sokolovny Žďár n. S.).

NEDĚLE: Cyklistika – Světový pohár horských kol: závod žen Elite (11.50), závod mužů Elite (15.20, oba Vysočina Arena). Žďárská liga mistrů – 12. disciplína: Koulařský sedmiboj (9.00, atletický stadion Nové Město).

Vážení čtenáři. Vzhledem k opatřením vlády budou od příštího týdne sportovní akce konané bez diváků. Naši rubriku proto dočasně přerušujeme. Chcete-li přesto informovat o vašich zápasech, turnajích, pohárech apod., dejte nám vědět. Napište nám na emailovou adresu: sport.vysocina@vlmedia.cz.