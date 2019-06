Borci z Vysočiny odjížděli do klíčových bojů v Mohelnici v pozici jednoho z favoritů ale také s mírnými obavami kvůli absenci některých opor. Do bojů se tak zapojil i trenér Pavel Šimáček.

Pohodu v týmu nastartovala úvodní výhra s domácím oddílem 4:3, který ale neprodal kůži lacino. „Byla to taková startovací výhra, velmi důležitá. Byly to nervy,“ oddechl si Šimáček a pokračuje: „Pak jsme překvapivě jasně zválcovali Hranice a Hradec Králové.“

Jednoho z favoritů soutěže porazila Vysočina 6:1, východočeskému výběru pak nedovolila ani jeden bod. „Nejtěžší však byl poslední zápas s Baníkem, který nakonec moravskou skupinu vyhrál. Z Mohelnice jsme si ale nakonec odvezli plný počet bodů, celý tým si za předvedený výkon zaslouží absolutorium,“ uvádí Šimáček.

Jeho svěřenci se tak můžou již chystat na podzimní finálovou skupinu, soupeře již znají, dějiště však nikoli. „Spolu s námi postupují Baník a Hranice, z české skupiny pak Liberec, Plzeň a Judo Akademie Praha,“ jmenuje trenér protivníky.

Loni finálovou skupinu jeho tým zvládl a pak jasně uspěl i v baráži. Postup do extraligy však odmítl. „Znamenalo by to větší finanční zatížení, ale hlavně nám nevyhovoval systém soutěže. Mladík kluci by nebyli tak často v akci,“ ohlíží se za loňskou sezonou Šimáček.

Výsledky: Judo Vysočina – Mohelnice 4:3, Judo Vysočina – Hranice 6:1, Judo Vysočina – Hradec Králové 7:0, Judo Vysočina – Baník Ostrava 4:3.

Sestava - do 60 kg: Jan Bohdálek, do 66 kg: Jan Drápela, do 73 kg: Daniel Pintera, do 81 kg: Pavel Švec a Pavel Šimáček, do 90 a 100 kg: Aleš Kalivoda, Zbyněk Vlček, nad 100 kg: Radim.