Na hostitelský tým čekala v základní skupině dvě utkání. V tom prvním podlehli rakouskému Linci těsně 32:33. „Je to jen příprava, ale tři minuty před koncem jsme vedli o dvě branky. Závěr jsme si měli pohlídat,“ poněkud mrzelo kouče Nového Veselí Pavla Hladíka.

Linec následně podlehl maďarské Veszprémi o dvě branky. Hráči Sokola si tak mohli zajistit postup do finále v případě výhry o dva góly. Nestalo se, výhra 24:23 znamenala „jen“ druhé místo ve skupině a boj o konečný bronz.

„S Maďary to bylo vyrovnané utkání, které nás prověřilo. Chvíli před koncem jsme nedali šanci, která nás mohla posunout do finále, ale jinak to byl výborný zápas,“ hodnotil duel trenér Sokola, který si nestýskal ani po prohře s polským Piotrkówem 24:26.

„Chtěli jsme skončit alespoň třetí, ale Piotrków má obrovskou kvalitu. Zápas to však byl vyrovnaný, v poslední minutě jsme bohužel nedali sedmičku, což rozhodlo.“

Měsíc před začátkem nového extraligového ročníku tak dostali hráči Nového Veselí ideální možnost testu své výkonnosti.

„Byla to ideální příprava, možná až příliš těžká na tuto fázi,“ poznamenal Pavel Hladík, který si všiml nedostatků.

A neváhal je popsat: „Především musíme zlepšit spolupráci obrany s gólmanem, to nebylo ideální. Naopak se nám docela dařil postupný útok, v zápasech základní skupiny jsme oproti loňsku také mnohem lépe fungovali v přechodové fázi.“

ZÁPASY NOVÉHO VESELÍ

ZÁKLADNÍ SKUPINA

HC Linz 32:33

Veszprémi 24:23

O 3. MÍSTO

Piotrków 24:26

KONEČNÉ POŘADÍ

1. Dessau-Rosslauer

2. Veszprémi Kézilabda

3. Piotrków

4. NOVÉ VESELÍ

5. Linz

6. Brno