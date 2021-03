Davide, co pro vás podpis nové smlouvy v Novém Veselí znamená?

Především to, že mi v klubu důvěřují. Za tu nabídku jsem byl samozřejmě moc rád, proto jsem s podpisem vůbec neváhal.

Minimálně dokdy vás tedy budeme v dresu Sokola vídávat?

Smlouva je na dva a půl roku, to znamená až do léta 2023.

Pokud vím, pocházíte přímo z Nového Veselí. Kolik takových hráčů vlastně nyní v kádru je?

Momentálně jsme v týmu my, co bydlíme přímo ve Veselí, jenom tři. Vedle mě ještě bratři Luboš a Filip Bartůňkové. Pokud bych do toho měl ale počítat i kluky, kteří jsou z nejbližšího okolí a jsou rovněž odchovanci klubu, je nás samozřejmě víc.

Ve své kariéře jste oblékal pouze dres mateřského oddílu. Na stole nikdy neležela konkrétní nabídka přestupu jinam?

Ta možnost už tu byla, ale zrovna tehdy jsem se ocitl ve složitější rodinné situaci.

Takže jste tenkrát upřednostnil rodinu?

Ano. Pro mě je rodina na prvním místě, nechtěl jsem ji prostě v tom okamžiku opustit.

Prozradíte odkud zmíněné nabídky přestupu dorazily?

Ono jich bylo víc, z Česka, ale také ze zahraničí. Konkrétně z Polska a Německa.

V dresu Veselí už zažíváte pátou extraligovou sezonu. Jak moc vás ještě mrzí předčasný konec té loňské, v níž jste měli našlápnuto k velkému úspěchu?

Loni nás to všechny mrzelo. Do play-off jsme šli s cílem jít minimálně do semifinále, k tomu jsme vybojovali postup do finále českého poháru. V něm by to pro nás byl proti Dukle velký svátek, právě kvůli tomu šlo o velké zklamání.

Asi to musel být velký skok, jít do této sezony s tak nezkušeným kádrem?

Neřekl bych, že jsme méně zkušení. Spíše je tu nyní hodně mladých hráčů, kteří se mají stále co učit. Jsou ovšem talentovaní a my jim věříme.

Mužstvo tedy má potenciál?

Jsem přesvědčený, že půjdeme nahoru a už příští sezonu se pokusíme o play-off.

Jak dlouho u toho bude David Melichar? Hodláte strávit celou kariéru v Novém Veselí?

Každý nad tím přemýšlí, každý se chce někam posunout. Samozřejmě nejlépe někam do zahraničí, třeba do Německa, ale i Polska, kde je také super liga. Pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, určitě bych ji zvažoval.