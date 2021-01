Michale, jak jste z pozice gólmana viděl první dva duely letošního roku? V Brně to pro vás byl cenný zisk bodu…

V Brně šlo o vyhecované utkání, protože domácí trénuje náš bývalý kouč Pavel Hladík. Navíc tam působí hráči, kteří ještě nedávno trénovali i hráli s námi. V obraně jsme tam předvedli neuvěřitelný výkon, kluci zahráli perfektně. Asi to byla spravedlivá remíza.

Naposledy doma proti Zubří už to však na body nestačilo. Proč?

Tři čtvrtiny utkání jsme se soupeřem drželi krok. Ten zápas se mohl zlomit na obě strany. Ke konci nám však trošku došly síly a Zubří dokázalo zápas dovést k vítěznému konci.

I přes prohru se zdá, že vaše výkony se zlepšují?

Myslím si, že jdeme nahoru. Okolo vánoční přestávky jsme si sedli s trenéry a změnili některé věci v tréninku. Především naše hra v obraně se nesmírně zlepšila. Navíc je vidět, že kluci opět dostávají sebevědomí.

Nyní vás zřejmě o to víc musí mrzet nevydařený podzim?

Je škoda, že nemáme více bodů. I přesto budeme dál bojovat o každý bod.

Před vámi je ještě devět utkání základní části, na play-off ztrácíte osm bodů. Dá se to ještě dohnat?

Šance je vždycky, je to sport. Určitě nejde o něco, co by bylo nereálné. My však máme hodně těžký los, spíše týmy z horní poloviny tabulky. Na to ale příliš nekoukáme, chceme hlavně dál herně růst.

Souhlasíte tedy s trenérem Peterem Kostkou, že už začínáte pomalu myslet na nadcházející ročník?

Tato sezona není přechodná nebo ztracená, ale kvůli restrikcím jdeme opravdu jen zápas od zápasu. Mladí kluci se postupně oťukávají, proto se nesoustředíme na play-off ani play-out, protože nikdo neví, co bude dál. Snažíme se jít naplno a hrát o další zkušenosti.

Budou se letos hrát vyřazovací části?

Osobně si myslím, že ne. Sport nyní hodně trpí, je těžké to zhodnotit. Nechci se na to vymlouvat, ale pokud by mohli diváci do hal, hlavně třeba v našem případě, vypadalo by mnohé jinak.