Není divu, v posledních týdnech jen dělala na fyzické kondici, běhala po lesích a polních cestách. Na tatami, kde potřebuje být denně, aby měla šanci držet krok s evropskou špičkou, nemohla. Logicky ztrácela na formě, což jí potvrdil hned první trénink v Záhřebu. „Poznala jsem, co všechno mi chybí,“ uvedla a vzápětí to upřesnila: „Nemám žádnou jistotu. V boji zbytečně chvátám, chybí mi odhad vzdálenosti, načasování technik.“

Jiránková není v Chorvatsku sama. Vyrazil s ní Jan Fiala, i jeho by se měla týkat lednová kvalifikace o olympijské hry, a dalších pět bojovníků z pelhřimovského klubu. Nechybí trenér Petr Lacek, který výjezd za tréninky bleskově zorganizoval. „Nebylo to vůbec jednoduché. Rozhodil jsem sítě po celé Evropě. Ozvali se nám z Mallorky, ale to bychom strávili dva dny na cestě. Přesun do Chorvatska byl přece jen snazší,“ vysvětlil.

Snazší, ale ne bez komplikací. Rakouskem kvůli opatřením spojeným s koronovirem museli projet bez jediné zastávky. A pak také Vídeň má po útoku muslimských radikálů teď pověst válečné zóny. Policejních kontrol je spousta. „Naštěstí žádné komplikace nevznikly, projeli jsme tím bez nejmenších problémů,“ uvedl Petr Lacek.

Do neděle bude jeho tým v ráji taekwondistů. Klub ze Záhřebu patří mezi nejbohatší v zemi a z hlediska sportovní výkonnosti do nejlepší trojky. Zázemí je na profesionální úrovni. Proto překvapuje, že soustředění díru do pokladny pelhřimovského klubu neudělá. „O penězích jsme se vůbec nebavili. Pokud by klub nějaké chtěl, řekl by to na začátku. Známe se roky, pomáháme si. Proto tu berou jako samozřejmost, že jsme přijeli na tréninky,“ prozradil.

Iveta Jiránková má času na povídání podstatně méně. Do pěti dnů se snaží nahustit co nejvíce tréninkových jednotek a dohnat, co se dá. „Jsem v plném zápřahu, ale zároveň přesvědčená, že mi to pomůže,“ ubezpečila a dodala: „Uvidím, co bude, až se vrátíme do Čech. Jestli dojde alespoň k nějakému uvolnění a bude možné trénovat. Pokud ne, budeme muset zase něco hledat v zahraničí.“

První tréninkové boje v Záhřebu jí totiž otevřely oči naplno. K účastnické místu na olympijském turnaji taekwondistů cesta jen přes kondiční trénink nevede.