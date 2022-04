Běžecká štafeta NoMen Run přivítala v sobotu 23. dubna 120 týmů z Česka i Slovenska. Na bezmála devadesát kilometrů dlouhé kopcovité trase z novoměstské Vysočina Arény do Velké Bíteše běžely maximálně čtyřčlenné týmy. Sedmý ročník NoMen Run měl nakonec tradiční vítězky, tým Run&Mum, který štafetu vyhrává již od prvního ročníku.

Jak již bylo řečeno, nejlépe se s náročnou trasou popasoval jihomoravský tým Run&Mum, který letos dorazil do cíle v čase 7:06:25. „Na startu nám bylo jasné, že to bude boj, protože soupeřky nasadily velice kvalitní běžkyně. Držely s námi tempo až do šestého úseku, ale v posledních dvou jsme měly více sil,“ uvedla běžkyně vítězného týmu Lucie Vaculová.

Na druhém místě doběhly Maminky v běhu, kterým se čipová časomíra zastavila na hodnotě 7:27:58. Pomyslný bronz brala další stálice ve startovním poli, DrTi tým, s výsledným časem 7:30:56.

Hrdinkou letošního NoMen Run se stala Mirka Ježková, plzeňská běžkyně startující pod názvem Bodlina. Osmaosmdesát kilometrů zdolala za 14:00:55. „Bolelo to, ale když už jsi na šestém úseku, tak prostě nechceš vzdát,“ popsala své dojmy po závodě.

Po covidové pauze v roce 2020 a neobvyklém červnovém termínu vloni se organizátorky vrátily k tradiční třetí dubnové sobotě.

Závod doprovázelo ideální běžecké počasí s teplotami kolem pěti stupňů ráno a patnácti odpoledne. „Nakonec bylo krásně, ale po úterním sněhu a pátečním dešti jsme měly trochu strach,“ přiznala hlavní organizátorka Květa Látalová.