Do startu nové sezony už zbývají doslova hodiny. V jaké je tým kondici? Trénujeme a chystáme se na start. O víkendu jsme odehráli přípravný turnaj v Třebíči. Zkoušeli jsme tam mladé hráče, které budeme letos hodně zapojovat. Byla to taková první velká prověrka pro ně.

Domácí zápasy BC Vysočina

18. 9. Pardubice

2. 10. Olomouc

16. 10. Brno U23

23. 10. Ostrava

6. 11. Svitavy

27. 11. Zlín

11. 12. Nový Jičín

15. 1. Opava B

29. 1. Prostějov

Jakými změnami prošel kádr?

Dá se říci, že nastaly velké změny. Máme v kádru pouze vlastní odchovance. S výjimkou hostujícího Franty Šedy z Třebíče. Ten už ale byl členem naší U19, takže se jedná o staronového hráče. Jdeme do soutěže s naším kádrem a uvidíme, na co to bude stačit.

Letos budete působit opět ve východní skupině. Je to pro vás výhodné?

Víte, vždycky na začátku sezony se říká, že západní skupina je kvalitnější a vyhranější. Ale pak přijde play-off, sesype se to a východ vítězí. My jsme rádi především za to, že už se s námi tak nešíbuje ze západu na východ a zpátky jako v minulosti. Na východě to známe, takže pro nás je to menší výhoda.

V co ji proměníte? Jaké máte cíle do sezony?

Čeká nás taková nejistá sezona. My jsme letos vsadili na cestu vlastních odchovanců. Uvědomujeme si, že náš tým je opravdu mlaďoučký, máme tam sedm šestnáctiletých hráčů. To jsou hráči, kteří ve své kategorii na jaře postoupili do extraligy. Dali jsme je do týmu, aby se zapracovali. Takže naším primárním cílem bude udržení první ligy. Dobrou předzvěstí pro mě je, že trénujeme v sedmnácti lidech. Věřím, že jsme zvolili správnou cestu.