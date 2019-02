Jablonec nad Nisou – Čtyři a půl minuty. Tolik strávil jihlavský judista Lukáš Krpálek na tatami na mistrovství republiky ve svých třech zápasech.

Lukáš Krpálek (nahoře) v Jablonci potvrdil, že v Česku nemá konkurenci. | Foto: Archiv

Podle očekávání tak v Jablonci vybojoval v necelých dvaadvaceti letech svůj už jedenáctý titul mistra republiky.

Krpálek se představil netradičně ve váze nad 100 kg. „Nechtěl jsem před republikou shazovat," vysvětloval nejlepší český judista, který je v přípravě na ME do 23 let. To bude hostit Praha 16. – 18. listopadu. Nedošlo tak na bratrský souboj se starším Michalem. Tomu se ani tak nepodařilo vybojovat zlato, ve finále prohrál s oddílovým kolegou Michalem Horákem.

Krpálek bral mistrovství jako přípravu a tomu ji také podřídil. „Od trenéra jsem měl zakázáno používat svůj vítězný styl. Cílem tedy nebylo prát se na zemi, ale ve stoje."