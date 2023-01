V létě 2019 odešla na hostování do Tatranu Střešovice, o rok později se stala definitivně hráčkou pražského klubu. V roce 2020 se také stala bronzovou medailistkou na mistrovství světa juniorek.

Nyní stojí s klubovými spoluhráčkami před výraznou výzvou. Střešovice se probojovaly do finále poháru po osmi letech. V Brně jim bude soupeřem letošní suverén z Vítkovic. „Je to finále poháru, takže věřím, že dorazí spousta lidí,“ prozradila své přání Seemannová pro server florbal.cz.

Zdroj: foto: PSN Tatran StřešoviceChystáte se na finále Poháru Českého florbalu. Co od něj očekáváte a jak se těšíte?

Celý tým se moc těší. Je to pro nás velký zápas. Ještě jsme finálové klání nehrály. Očekávám, že to bude náročné utkání, jelikož Vítkovice ještě neprohrály. Věřím, že se o vítězství v poháru popereme a že to bude i pro diváky atraktivní bitva.

Jak už jste zmiňovala, Vítkovice dominují extralize. Co bude z vaší strany důležité, abyste duel získaly na svou stranu?

Rozhodně to bude koncentrace na zápas. Od jeho úvodu až do poslední vteřiny. Vítkovice jsou hodně efektivní, takže musíme eliminovat jejich velké šance a zároveň musíme využívat příležitosti, které budeme mít. Hlavně do obrany musíme být stoprocentní.

Kateřina Seemannová

6. 2. 2002, Jihlava

florbalistka

mateřský klub: FBŠ Jihlava

současný klub: PSN Tatran Střešovice

letošní sezona - extraliga žen:

15 zápasů, 8 gólů, 16 asistencí, nejproduktivnější hráčka klubu

(není započítáno poslední víkendové kolo)

pohár: 3 zápasy, 9 gólů, 1 asistence

Pro Tatran se jedná o velký úspěch. Jak moc řešíte v klubu fakt, že je to první ženské pohárové finále od roku 2005?

Všechny nás to těší a věřím, že právě kvůli tomu, že je to takhle velký zápas a že se to povedlo po tolika letech, že k tomu všechny přistoupíme zodpovědně, a to jak realizační tým, tak především my hráčky a odvedeme v utkání co nejlepší výkon.

Už víte, jak bude vypadat váš finálový den?

Do Brna vyrazíme v úterý. Den začneme týmovou snídaní a celkově máme celé úterý pojaté formou stmelování a přípravy na zápas. Budeme celou dobu spolu, máme v plánu různé aktivity po cestě a společný oběd. Před utkáním nás samozřejmě čeká ještě poslední doladění detailů na meetingu a pak už přijde samotné utkání.

Finále se hraje v Brně. Vy pocházíte z Jihlavy, odkud to není do dějiště daleko. Víte už, jak velký fanklub vás přijede podpořit?

Je to kousek. Už mám zamluvené lístky jak od rodiny, tak od kamarádů. Těším se na to a věřím, že se jim bude zápas líbit.

Předloni si Menšík v Kanadě nezahrál. Letos se tam odškodnil stříbrnou medaili

Už jsme se bavili o tom, že jste z Jihlavy. Vy jste původně začínala s hokejem a v žákovských kategoriích jste v Dukle působila i s Matoušem Menšíkem a Davidem Moravcem, kteří nedávno vybojovali stříbro na hokejovém MS dvacítek. Sledovala jste je a jste s nimi v kontaktu?

Kluky jsem samozřejmě sledovala. I s holkami z Tatranu jsme některé zápasy sledovaly společně a snažily jsme se vstát i na finálový zápas. Podporovala jsem je alespoň na dálku. V kontaktu jsem byla s Matoušem, se kterým jsme si psali, jak to jde a jak se daří. Pak jsem samozřejmě klukům poslala gratulaci ke druhému místu. Je to pro ně skvělý úspěch.

Neplánujete je za tu podporu na oplátku pozvat na finále do Brna?

Myslím si, že tohle asi úplně neklapne. David nehraje v Česku a Matouš na tom také nebude s časem úplně nejlépe.

RICHARD WAGNER, KAREL LÍBAL