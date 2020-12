Jirko, jaký byl uplynulý běžecký rok?

V trénování problém nebyl, toho bylo možná až moc, spíš ty závody.

Přišli jste jich o hodně?

Měli jsme v plánu některé v zahraničí, ale z toho sešlo. Závodili jsme proto v Česku. Ale na tratích, na kterých nejsme tak zvyklí.

Co jste museli oželet?

Původní plány byly takové, že Lucka absolvuje světový pohár v běhu do vrchu. To jsou závody převážně v terénu od dvanácti do pětadvaceti kilometrů.

Jak se tedy změnil program?

Běhali jsme na dráze, pětku, trojku, běželi jsme mistrovství republiky do vrchu, půlmaraton a já desítku na silnici, a na začátku také pár závodů Běžce Vysočiny.

Nemuseli jste se na jaře přemlouvat, když ještě nebylo na co cílit?

To úplně ne. K tréninkům se nemusíme přemlouvat nikdy. Spíš to bylo o tom, abychom to nepřehnali. Ale taková demotivace trochu také byla, když se závody rušily a my věděli, že ty plánované neabsolvujeme. Proto jsme začali běhat těžší a delší běhy.

Zaměřili jste se s Lucií na nějaké „slabiny“?

Spíš jsme to brali tak, že si zazávodíme na jiných tratích a ty tréninky jsme tomu uzpůsobili. Zaměřili jsme se i více na cvičení a rychlejší tréninky směrem k dráze.

Jak jste spokojený s výsledky?

Výsledky byly takové, že to nebylo nic extra, ale špatné také ne.

Ale úspěšný jste byl. Ve Zlíně jste vyhrál půlmaraton, v Brně desítku.

Některé závody se povedly, některé moc ne. Lucka vyhrála Jesenický maraton, který mi moc nesedl. Běželi jsme dobře i na mistrovství republiky v běhu do Vrchu. Lucka byla třetí, já pátý. Dobrý byl i půlmaraton a desítka. A na dráze jsem vyhrál v extralize trojku, i když v dalším kole už to nebylo ono.

Zmínil jste horský maraton v Jeseníkách. Jak těžký závod to byl?

To byla zajímavá zkušenost. Kdo si to nezkusí, ten neví (smích). Pro nás oba to byl vlastně první maraton v životě.

A hned takhle náročný? To jste se toho tedy nebáli.

Já se přiznám, že jsem se trápil. Ze začátku to bylo dobré, dvě hodiny to šlo dobře, ale asi jsem se nechal unést tím závodem a zapomněl se trochu lépe občerstvit, a v závěru na to doplatil.

Lucie v tomto závodě slavila triumf. Míjela vás?

Když mě přebíhala, měla vyděšený výraz. Takový: Co tady děláš? Asi jí zatrnulo, když mě viděla, jak se trápím (smích). Nejspíš jsem na to neměl ani objem, a je to samozřejmě také o hlavě. Ale určitě dobrá a zajímavá zkušenost.

Jak moc si pomáháte a v čem hlavně?

Snažíme se si pomáhat. Ty běhy, co teď chodíme, můžeme odběhat všechny spolu. Když to trvá dlouho, je lepší jít ve dvou. I když Lucka ráda trénuje sama, tak se někdy musím vnutit (smích). Ale je to dobré i v tom, že si můžeme pomoci při cvičení, kontrolovat se. A když se jeden zvedne, jde i ten druhý.

Partnerka je zastánce zdravého životního stylu. V tom jste za jedno, nebo si rád dáte něco nezdravého?

V tom jsme za jedno. Nezdravé jídlo mi nedělá dobře a po zdravém se cítím dobře. Mám více energie, lépe regeneruji. A Lucka vaří moc dobře, takže mi to i chutná.

Jaký je plán na zimu, co chcete naběhat v tréninku a neplánujete někam vycestovat za teplem?

Běháme hodně objem, jsou to takové klidnější věci, a hodně se cvičí. Lucka také rehabilituje. Prvně jsme i plánovali vyjet za teplem, ale v téhle době je to složitější. Možná až v lednu, pokud se situace zlepší.

Kam by to bylo?

V lednu se dá letět jedině na Kanáry. Před pár lety jsme byli na Tenerife, a bylo to tam dobré. Něco takového.

Je možné si už nyní udělat závodní plán příští sezony?

Zatím jsme se do nějakého většího plánování nepouštěli. Spíše jsme se jen zběžně koukli, co vyšlo za termínkovky. Ale zatím jsme si to nikam nezapisovali, abychom pak nebyli zklamaní, kdyby to náhodou nevyšlo.