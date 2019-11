Po domácí porážce 21:22 musel celek z Vysočiny v sobotní odvetě na půdě soupeře zvítězit, pokud se chtěl podívat do osmifinále. Hosté do utkání dobře vstoupili, když byl úvod jednoznačně v jejich režii. Bohužel pak přišly některé chyby, Differdange se vrátilo do zápasu a první poločas vyhrálo těsně 12:11.

„Podle mého jsme byli mírně lepší, ale trošku se od nás odvracelo štěstíčko. Balony se odrážely k rukám hráčů soupeře, k tomu jsme několikrát nastřelili tyčku,“ postýskl si kouč Nového Veselí Pavel Hladík.

Také do druhé půle nastoupili hosté s elánem a skóre poměrně rychle otočili ve svůj prospěch. Jenže Lucemburčané pak ukázali svoji vyzrálost, navíc se mohli spolehnout na svoji chorvatskou hvězdu, Damir Batinovič zatížil konto hostů třinácti góly.

„Prokázal, že je to opravdu rozdílový hráč. Pokaždé, když jsme utkání mohli zlomit v náš prospěch, vzal to na sebe a skóroval. U nás doma jsme ho ještě dokázali ubránit, ale ve druhém utkání ukázal svoji kvalitu,“ vysvětloval po porážce 25:27 Pavel Hladík, který byl ale jinak s výkonem svých oveček spokojený.

Zúročí zkušenosti?

„Ještě v 56. minutě to bylo jen o gól, takže jsme hráli o postup až do úplného konce. Získali jsme ale cenné zkušenosti, které nás mohou, celý klub i hráče, jen a jen posunout výš. Nároky jsou tu úplně jiné, než na běžný extraligový zápas.“

Pro klub z Vysočiny jsou tak letošní zápasy v evropském poháru o to větší motivací do další fáze extraligové sezony, v níž by si chtěli opět vybojovat vstupenku do Evropy.

„Byl to další krok v historii klubu. Ukázalo se, že to byl dobrý krok, že jsme do poháru šli. Nebyl to od nás žádný propadák, speciální kapitolou pak byli naši fanoušci. Do Lucemburska jich dorazilo padesát a vytvořili neskutečnou atmosféru,“ ocenil Hladík.