Sobotní zápas se hrál na lovosickém zimním stadionu, navíc za asistence kamer České televize. V úvodní třicetiminutovce se oba celky pravidelně střídaly ve vedení.

Poločasový nerozhodný výsledek 14:14 byl tedy poměrně spravedlivým odrazem toho, co se na palubovce dělo. „Zápas si maximálně užíváme, snažíme se do toho šlapat. To samé ale dělají i hráči Lovosic, myslím, že je to pro diváky dobrá házená. Možná je vidět více chyb, ale to se pokusíme do druhé půle eliminovat,“ říkal o poločasové přestávce do televizních kamer nejlepší střelec Nového Veselí z úvodního dějství Adam Ptáčník.

Také úvod druhého poločasu se nesl ve vyrovnaném duchu. Jenže v závěru úvodní desetiminutovky domácí Lovci postupně odskočili do čtyřbrankového trháku, který už nepustili.

Lavička Nového Veselí si vzala oddechový čas, ale ani ten nepomohl. Náskok Lovosic neustále rostl a nakonec se zastavil na devítibrankovém rozdílu 31:22.

Šanci na reparát budou mít házenkáři Sokola již následující sobotu, kdy v domácí ZDT Aréně přivítají brněnské Maloměřice.

LOVOSICE - NOVÉ VESELÍ 31:22

Sestava a branky: Studený – Kocich 7/3, Ptáčník 6, Halla 2, Krčál 2, Melichar 1, Parolly 1, Bassomben 1, Veselý 1, Dodica 1, Bartůněk, Gregorovič, Halíček, Rubáč, Štohanzl. Rozhodčí: Opava, Válek. ŽK: 2:3. Vyloučení: 3:3. Diváci: 1 470. Poločas: 14:14.