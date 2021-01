Už devět výher mají na kontě stolní tenisté HB Ostrov a suverénně vedou extraligovou tabulku. Zápas v Havířově ale mezi ty úplně snadné nepatřil. Především z toho důvodu, že o dosavadní neporazitelnost přišel Tregler. Ten měl víc potíží sám se sebou než se soupeřem. „Bylo mu špatně už ve chvíli, kdy vystoupil z auta. Tvrdil, že to zvládne, ale za stolem byl úplně bez šťávy,“ všiml si trenér Bohumil Vožický.

Tregler rychle prohrál s Davidem, což znamenalo vyrovnání stavu na 1:1. Havlíčkovu Brodu vrátil po velkém boji vedení Obešlo.

Do v pořadí čtvrtého zápasu měl jít opět Tregler, ale trenér odmítl ždímat očividně nemocného hráče. Proto se projevil jako správný lídr, vzal si pálku a Valetovi se postavil sám. „Nemám teď herní praxi. Navíc jsem se s kluky před zápasem ani nerozehrával,“ přiznal, že nebyl v úplně komfortní situaci a ještě dodal: „Byl jsem i trochu rozklepaný.“

Za stolem to ale vůbec znát nebylo. Soupeře drtil. Za pár minut bylo hotovo, vyhrál ve třech setech. To mu přesto myšlenku k pravidelnějšímu hraní nevnuklo. Přece jen už se cítí být trenérem. „Měl jsem to snazší. Valenta je mladý a nám starším se občas povede je zaskočit,“ bral výhru s rezervou.

Loni ještě hrál extraligu za KT Praha. Herně by bezpochyby na nejvyšší soutěž ještě měl. „To asi ano, ale musel bych trochu víc trénovat. A pak taky ubrat pár kilo,“ byl k sobě hodně kritický.

Očima manažera HB Ostrov

Jako logický krok označil střídání manažer vysočinského klubu Miroslav Jinek. „Když jsem viděl Tomáše Treglera, jak leží úplně vyřízený na šatně, tak ani jiná možnost nebyla. Měl velkou žaludeční nevolnost a bolela ho hlava. Špatně bylo i Skálovi, takže Bohouš Vožický hrát prostě musel,“ popsal situaci. Trenérovi v roli hráče smekl poklonu. „Je to velký profík. Zvládl to bravurně,“ vyjádřil se. A přidal i humorný postřeh. „Neměl ani zápasové trenky. Odehrál to v tréninkových,“ doplnil.