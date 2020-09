Letní příprava se nesla v novém duchu. „Naběhli jsme na jiný systém kondiční přípravy. Ať už jde o silovou či atletickou část. Hráči na to nebyli zvyklí, stále ještě jsme tudíž v procesu adaptace,“ vysvětloval Kostka.

Ten se snaží bourat mnohé mýty, které jsou, nejen v Novém Veselí, dlouhodobě zafixované. „Jde o celý středoevropský prostor, snažíme se na tom pracovat. Třeba tréninky jsou kratší, ale o to intenzivnější. Děláme méně objemu, ale více obsahu. To samé se týká i posilovny. Hráči byli zvyklí na izolovanější cviky, kdežto dnes je to spíše o výbušné síle,“ připomněl.

Samozřejmě se tato novinka neobešla bez drobných problémů. „Netvrdím, že by hráči zpočátku byli v opozici či přímo v odporu vůči změně, ale přece jen nebyli zvyklí. Nyní na sobě ovšem stále více pozorují změny a cítí, že se zlepšují,“ všiml si.

Především kondiční příprava už se nebude týkat jen července a srpna. „U vrcholového sportovce je to o celoroční přípravě. Chceme, aby si to každý uvědomil. Je to jediná cesta, jak si udržet výkonnost, naladit formu, ale také, aby se hráčům vyhýbala zranění. Je možné, že zkraje sezony naše hra nebude úplně ideální, ale s tím musíme počítat,“ podotkl.

Největší komplikací v přípravě bylo rušení zápasů z důvodů možného ohrožení covidem-19. „Odpadly nám kvalitní zápasy, museli jsme to tak lepit z týdne na týden. Trošku jsme to ovšem očekávali, v tom nejsme mezi házenkářskými kluby jediní,“ připustil.

Ambice zůstávají stále stejné. „Dlouhodobým cílem je jiný systém sportovní přípravy a zakomponování mladých hráčů. Cílem pro tuto sezonu je pak postup do play-off. K tomu je ale potřeba, aby všichni byli zdraví a sportovně vyladění,“ sdělil.

Nové Veselí navíc opět čeká také evropský pohár. „V něm chceme postoupit do dalšího kola. Los byl přijatelný, kyperský Anorthosis Famagusta je ale hodně daleko. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ vypověděl.

Do nového ročníku vstoupí házenkáři Sokola v sobotu, kdy zavítají na palubovku Lovosic. „Ty hodně posílily, jedná se o nepříjemného soupeře. Navíc půjde o televizní zápas, bude to ve slavnostním duchu, asi přijde hodně diváků,“ domníval se.

Na zápas se ale hráči klubu z Vysočiny těší. „Po půlroční přestávce nás konečně čeká mistrovský zápas. Chceme být úspěšní a prezentovat se tempo házenou. S mladými hráči to možná zpočátku přinese více technických chyb,“uzavřel Kostka.