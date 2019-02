NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Těšil se, že konečně zdolá druhou nejvyšší horu světa, K2. Tři předchozí neúspěšné pokusy měly být zapomenuty, jenomže člověk míní a osud mění.

Radek Jaroš | Foto: DENÍK/archiv

Novoměstský horolezec Radek Jaroš odjížděl z Himálají i počtvrté zklamaný. Teď možná víc než kdy předtím. Jeho cesta na vrchol totiž skončila dřív, než vůbec začala. Poslední květnový den si v základním táboře pustil na prst obrovský kámen a ošklivě si poranil prst na pravé ruce.

„Když si představím, co jsem tomu všechno obětoval… Anakonec se nedostanu ani k samotnému lezení,“ bědoval jeden z nejlepších českých horolezců.

Kdy jste se rozhodl vzdát svoji cestu na vrchol?

V pátek večer jsme byli v táboře u Američanů. Jeden z nich byl medik, a když se na ten prst podíval, doporučil mi, abych to zabalil. Je pravda, že pokud bych do rány chytil infekci, tak by to mělo zlé následky. Navíc K2 rozhodně není pochoďák, který se dá zvládnout s prstem v nose. Je potřeba být v plné formě. Tohle bylo nereálný.

Kromě výstupu na K2 jste měl v plánu také zdolání dalších dvou osmitisícovek Gašerbrum I a Gašerbrum II. Tyhle cíle už také vzaly za své?

Samozřejmě jsem o tom uvažoval. Padaly návrhy, abych se zaléčil někde dole v Islámábádu a pak se vrátil. Nebo kdyby se našel sponzor, který by mi zaplatil cestu zpátky, tak bych se vyléčil doma. Ale to je spíš také to tonoucí se stébla chytá.Ve skutečnosti se budu muset smířit s realitou a soustředit se na podzim a jiné cíle.

Co je pro horolezce horší: vzdát výstup těsně před vrcholem, nebo teď v základním táboře?

Spíš tohle. Protože tam pod vrcholem je to po nějakém boji, po odevzdání sil. Prostě poté, co jsem něco dokázal. Ale takhle… Přitom forma byla, je to obrovská škoda.

Zažil jste něco podobného třeba u některých ze svých kolegů?

Zažil a shodou okolnostíu kluka, kterého jsem přemluvil, ať jede na Gasherbrumy. S tím jsme byl v roce 1998 na Mount Everestu a on tehdy cestou do základního tábora onemocněl takovýma žaludečníma problémama, že se k lezení vůbec nedostal. Tak jako já teď.

Návratem domů získáte nečekané volno, jak s ním naložíte?

Už se mi nestalo spoustu let, abych byl v létě doma, takže se budu věnovat synovi. Udělám munějaké prázdniny a taky budu moct v klidu pracovat na fotografiích pro kalendář.

A na podzim se znovu vydáte do hor?

Když půjde všechno podle plánu, podzim strávím společně s vynikajícím lezcem Pavlem Jonákem v indickým Himálaji.