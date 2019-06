Nedělní Fränkische běh Okříšky byl jedenáctým závodem letošního seriálu a na start se postavilo dohromady sto čtyřicet dva závodníků. Pořadatelé opět přichystali pro mužské kategorie velký desetikilometrový okruh, vedený po asfaltových cestách. Ženy čekala poloviční distance.

A pětatřicátý ročník se zapsal do historie. Nebývá zvykem, že v Poháru Běžce Vysočiny někdy proběhne cílem jako první některý z mladých běžců do 29 let. Tentokrát to však bylo jinak!

V nečekaně jednoznačnou „one man show“ proměnil tento závod novoměstský Jan Janů. Desetikilometrovým okruhem doslova prolétl a jeho času 32:18 nikdo konkurovat nedokázal. Svým suverénním výkonem navíc překonal rok staré maximum Jakuba Exnera takřka o dvě a půl minuty!

A právě Jakub Exner z jihlavského Pteamu doběhl v neděli do cíle jako druhý (36:01). S další ztrátou devatenácti vteřin proťal pomyslnou pásku David Nezbeda v barvách třebíčského Spartaku, který jen potvrdil, že v Okříškách se vzbouřili mladí běžci. Stejně jako vítězný Janů patřil do kategorie mužů do 29 let.

Mezi ženami, kterých vyrazilo na menší okruh sedmnáct, potvrdila roli favoritky polenská Olga Krčálová. Zvítězila bez menších problémů v čase 20:46, druhá doběhla Alena Bojanovská ze Žďáru nad Sázavou a třetí nejlepší byla třebíčská Lenka Blažková.

Již tuto neděli se od půl desáté poběží Půlmaraton v Novém Veselí, který zakončí první část Poháru Běžce Vysočiny. Poté bude následovat dvouměsíční letní pauza, po níž otevře v pátek 30. srpna „podzimní“ část sezony závod Alejemi v Kněžicích.

Fränkische běh Okříšky

Muži 20 - 29 let (10 km): 1. Janů (Nové Město na Mor.) 32:18, 2. Nezveda (Třebíč TJ Spartak) 36:20, 3. Vaněk (Jihlava) 37:36.

Muži 30 - 39 let: 1. Exner (Jihlava Pteam) 36:01, 2. Bohuslav (Třebíč) 39:20, 3. Šilhán (Horní Heřmanice) 41:04. Muži 40 - 49 let: 1. Štýbnar (Jihlava Pteam) 38:15, 2. Máca 1978 (Jihlava MST) 38:25, 3. Hanáček (Třebíč TJ Spartak) 38:37. Muži 50 - 59 let: 1. Kratochvíl (Třebíč Atletic) 40:01, 2. Tichý (Světlá nad Sáz. AZ tým) 40:23, 3. Ožana (Nové Město na Mor. AO) 42:10. Muži 60 - 69 let: 1. Januška (Šanov) 43:44, 2. Nováček (Čučice) 44:09, 3. Bohuslav (Třebíč TJ Spartak) 44:47. Ženy 20 - 34 let (10 km mimo soutěž): 1. Kučerová (Rohatec) 51:13. Muži nad 70 let (5 km): 1. Novák (Jihlava Běžec Vysočiny) 28:00, 2. Škrleta (Nová Včelnice TJ) 29:07, 3. Černý (Moravské Budějovice) 30:58.

Ženy 20 - 34 let: 1. Exnerová (Jihlava Pteam) 25:59.

Ženy 35 - 44 let: 1. Krčálová (Polná) 20:46, 2. Bojanovská (Žďár n. Sáz.) 22:17, 3. Blažková (Třebíč) 23:14. Ženy nad 45 let: 1. Dvořáková (Záborná) 23:55, 2. Lacinová (Havlíčková Borová) 24:24, 3. Hrnčářová (Třebíč Trnava) 26:20. Příchozí muži: 1. Vlčan (Třebíč Atletic) 21:06, 2. Zima (Okříšky Laufteam Fränkische) 28:55, 3. Burča (Okříšky Laufteam Fränkische) 29:24. Juniorky 18 - 19 let: 1. Jonášová (Dobronín RZP) 36:24. Dorostenci (2,72 km): 1. Jonáš (AC SPEEDRUN) 10:02. Dorostenky: 1. Slabá (Kněžice Cykloklub) 12:23.