Byl nejlepším střelcem házenkářů Nového Veselí v základní části. Dvě branky nad metu rovné stovky znamenaly pro Martina Kocicha desáté místo ve střelecké tabulce naší nejvyšší soutěže. „Ty branky bych ale vyměnil za týmový úspěch,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Martin Kocich.

Martine, říká se konec dobrý, všechno dobré. Po nedělní výhře nad Duklou si to ale o základní části asi říci nemůžete, že?

Rozhodně ne, ale zase je to dobrý start do další části této sezony. Určitě nás to nakopne do dalších zápasů, bude se nám v play-out lépe dýchat.

Jaký to byl pocit, slavit výhru po více než šesti měsících?

Věděli jsme, že poslední výhra byla před dlouhou dobou. Po posledním hvizdu to ale bylo docela úsměvné, už jsme ani nevěděli, co dělat, jak se výhra slaví. (smích)

Hodnocení základní části můžeme začít závěrem utkání s Duklou. Místo klidného kontrolování vedení o čtyři branky jste opět připustili drama. Tyto výpadky vás stály spoustu bodů…

To byla naše klasika. Říkáme si, že to máme v kapse, jakoby se nemohlo nic stát. Toto se opakovalo v průběhu celé sezony. Na vině byly jak naše nedisciplinovanost, tak také nevyzrálost.

V tabulce základní části jste skončili s osmi body jako předposlední. Pokud bychom byli ve škole, jakou známku byste svému týmu dal?

Asi čtyřku, protože těch bodů bylo strašně málo. A nemůžeme se vymlouvat na covid. Všichni měli stejné podmínky a každý se s tím musel nějak poprat. Nám se to moc nedařilo, šlo o zklamání.

Před sezonou jste kádr poměrně výrazně omladili. Dalo se tedy počítat s tím, že boj o elitní čtyřku jako loni, se asi opakovat nebude. S čím jste do ročníku vstupoval vy osobně?

Představoval jsem si že budeme bojovat o šesté až osmé místo. Rozhodně jsem chtěl být v play-off a věřil jsem, že na něj máme.

Hovoříme tedy o zklamání?

Ano. A to jsme ještě hasili úplný neúspěch v podobě dna tabulky až výhrou nad Duklou v posledním kole. Pouhá dvě vítězství jsou málo, chtěli jsme být výše.

Se svými výkony byste ovšem mohl být spokojený, přes sto vstřelených branek vás řadí do elitní desítky střelců?

Je to sice pěkné, ale více bodů nám to nepřineslo. Mé branky jsou navíc zásluhou spoluhráčů, kteří pro mě udělali hodně práce. Těší mě, že mi to tam padalo, ale ty branky bych vyměnil za body, které nám schází. Raději body než osobní statistiky.

S čím vstupujete do play-out, v němž už se vlastně o nic nehraje?

Chceme v každém zápase bodovat a trochu odčinit dosavadní průběh sezony. Budeme bojovat o to, abychom play-out třeba vyhráli.