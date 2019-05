„Rozhodně se ale potvrdilo, že hráči Kopřivnice mají obrovskou kvalitu, ne náhodou skončili po základní části na třetím místě,“ ocenil kvality soupeře kouč Sokola Pavel Hladík.

Začátek pátečního zápasu vyšel lépe hostujícímu mužstvu, postupem času ale převzal otěže hry celek z Vysočiny. „Řekl bych, že jsme v první půli mohli vést o více branek, jenže jsme udělali pět technických chyb, které Kopřivnice stoprocentně potrestala. Předvedenou hrou jsme ale měli vést vyšším rozdílem. S dvoubrankovým vedením nepanovala spokojenost,“ sdělil kormidelník Veselí.

Také po změně stran to bylo dlouho vyrovnané utkání, hosté podlehli až v závěrečných deseti minutách.

„Ve druhé půli se projevila naše lepší fyzická kondice a hosté šli výrazně dolů. V závěrečné desetiminutovce jsme ještě přidali na vysokém tempu a okamžitě se to projevilo, kdy jsme Kopřivnici gólově odskočili. Navíc nás podrželi i gólmani, náš výkon prostě gradoval,“ těšilo Hladíka, kterého mrzela červená karta pro Štohanzla v poslední minutě zápasu.

„Byla to zbytečná červená, kdy jsme trošku upustili v koncentraci. Na druhou stranu to bylo potvrzením toho, že se hrálo naplno až do závěrečných vteřin. Velké poděkování opět zaslouží naši fanoušci, jak za celou sezonu, tak i za to, že nás i tentokrát podpořili. Ve druhé půli nám opět vlili potřebnou krev do žil.“

Mohlo by se zdát, že odvetný zápas, který je na programu v sobotu, bude pouze formalitou. Před tím však progresivní kouč varuje.

„Čeká nás nesmírně těžké utkání, musíme tam jet s pokorou, byť máme velice výhodnou pozici. Hotovo ještě určitě není, v předchozí sérii doma Lovosice vyhrály o pět branek a přesto takový náskok v Kopřivnici ztratily,“ varuje Pavel Hladík.