Sáblíková pokračuje: Hodně mě ovlivnilo okolí. Olympiáda? To je dlouhá doba

Jak se rodilo vaše rozhodnutí pokračovat? Nebylo to nic jednoduchého. Ani to moc nejde, když vám vaše okolí sděluje své názory. Navíc to, co se ke mně dostávalo ze všech stran, bylo hodně jednoznačné. Musím přiznat, že mě to hodně ovlivnilo. Takže musím teď poděkovat těm, kteří mi říkali, že to ještě balit nemám.

Kdy padl definitivní verdikt?

Ve středu večer. Věděla jsem, že se mě na to budete ptát, takže jsem se musela rozhodnout. (směje se) I když jsem tomu byla vlastně nakloněná. Nadšení z toho, jak se mi povedly poslední trojka a pětka v Hammaru a Heerenveenu, mě utvrdilo v tom, že vlastně nejsem připravená skončit.

Máte jasno, na jak dlouho prodloužíte svoji kariéru? Zda se bude jednat o celý olympijský cyklus, nebo se budete rozhodovat sezonu od sezony?Když už jsem se rozhodla pokračovat, byla bych samozřejmě ráda, aby to byl celý olympijský cyklus. Ale to je strašně dlouhá doba. Je mi čtyřiatřicet, takže to budu brát postupně. Kousek po kousku.

V uplynulém roce jste si prošla hodně složitými obdobími. Bylo to náročnější psychicky, nebo fyzicky?

Asi to bylo jedno s druhým. Začátek sezony nebyl takový, jaký jsem si představovala. Začala jsem proto přemýšlet, jestli na to vůbec ještě fyzicky mám. Poté se ukázalo, že to bylo o něčem jiném. Celý rok jsem nakonec dojížděla v rytmu, ve kterém jsem myslela, že sezona začne. Takže i když to bylo ze začátku ohromně psychicky náročné, koncem, a obzvlášť v Heerenveenu, jsem si to bohatě vynahradila.

Co vás na těch závodech nakoplo?

To nebyly závody, to byla jedna velká párty na staďáku. (usmívá se) Teď zpětně jsem ráda, že jsem tam jela, mohla si tam trojku zajet a prožít si to tam.

Nejdůležitější rozhodnutí máte za sebou. Jaké jsou ale vaše plány do nejbližší budoucnosti?

Teď mám volno! Budu si užívat toho, že nic nemusím dělat. Ale tím, že jsem se rozhodla pokračovat, budu muset vyřešit různé technické věci. Například nové boty, nové nože… Čekají mě spíš takovéto záležitosti. Nic víc neplánuji.

Bude vaší letní náplní opět cyklistika?

To je zatím otázka. Tím, že zásadní rozhodnutí přišlo nedávno, neměla jsem o tom ještě čas přemýšlet.

Jak to rozhodování vlastně probíhalo? Sedla jste si ke stolu a psala jste si pro a proti?

Snažila jsem se být sama a nepřemýšlet o tom, co mi říkají lidé okolo mě. Bylo to pochopitelně hodně těžké, protože všichni to viděli stejně. Já jsem se ale okolím nechtěla nechat ovlivnit. Což se nakonec moc nepovedlo. (smích)

Mluvila jste o vlivu vašeho okolí. Byl to z jejich strany nátlak, nebo spíše přemlouvání?

Tlak asi ne. Každopádně všichni v posledních závodech viděli, že jsem se vrátila zpátky a přišlo jim, že by byla škoda, abych to zabalila. Bylo to spíše přání, abych pokračovala.

Dovedu si představit, že tábor přesvědčovatelů o pokračování kariéry byl velký. Byl ale také někdo, kdo tvrdil opak?

Právě že nebyl. (směje se)

Bavila jste se s trenérem Petrem Novákem, zda bude pokračovat i on s vámi dál?

Provází mě celou mojí sportovní kariéru, takže nemám důvod cokoliv měnit. I s ohledem na to, jaké časy jsem letos koncem sezony zajížděla. Nám to spolu prostě funguje, a tak by to mělo pokračovat i dál.

Neobáváte se toho, že by na něj nějak mohla dolehnout v současnosti probíhající finanční kauza a podané trestní oznámení?

To je otázka budoucnosti. Nikdo nevíme, jak to dopadne. Já si každopádně sama mohu zvolit osobního trenéra, jakého chci já. (důrazně)

Co bylo nejdůležitější na té otočce během sezony a návratu ke špičkovým výkonům?

Vzhledem k tomu, čím jsem si prošla během tohoto roku, jsem změnila některé své návyky. Zjistila jsem, že se musí ohlídat spousta věcí. Změnila jsem trošku trénink a svůj jídelníček, a to byl právě ten kámen úrazu všeho. Vždycky ráno jsem se probudila, dala si snídani, a šla na trénink. Nyní to probuzení a rozcvičení před snídaní je jiné.

Takže konec s oblíbeným párečkem a hořčicí?

To ne, to si neodpoustím. Já v podstatě mohu jíst všechno, jen musím přidat víc cukrů.

V minulosti jste mluvila o tom, že si nejste jistá, že chcete stále prožívat stresy před velkými závody. Jste už nyní, i v souvislosti s vámi zmíněným věkem, klidnější? Při vědomí toho, že máte v podstatě splněno, že jste už všechno vyhrála?

Domnívám se, že klidnější určitě nebudu. Stresy tam budou pořád. Opravdu si nedovedu přestavit, že bych se ze dne na den změnila. Musím ale uznat, že letošní poslední závody jsem jela bez stresu. Věděla jsem totiž, že už placku doma mám a sezona je tím pádem úspěšná. Proto jsem se mohla soustředit na to, jak mě závody baví, na diváky okolo a úplně jsem nepřemýšlela, zda pojedu špatně, nebo dobře. Ukázalo se tím, že když se nestresuju, tak to moje tělo dává úplně jinak.

Je pro vás úlevou, že jste už zásadní rozhodnutí učinila a minimálně nějakou dobu podobnou otázku neuslyšíte?

(smích) Za to jsem samozřejmě moc ráda. Jsem především ráda, že to teď mohu pustit z hlavy.

Nyní se vás ale budeme ptát, kdy pojedete další závod na kolech?

To je možné. Přesto doufám, že to nějaký týden neuslyším.

Už jsme nakousli váš nejbližší program, tedy lenošení. Plánujete nějakou konkrétní dovolenou?

Opravdu plánuji obyčejné nicnedělání. Původně jsem říkala, že bych odletěla někam na dovolenou. Ale teď jsme byli v Pekingu, Hammaru, Heerenveenu, pořád někam létáme. Přitom jsme byli v podstatě zavření, abychom něco nechytli. Já budu nyní opravdu ohromně moc ráda, že budu doma.