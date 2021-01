Souboj se svými bývalými svěřenci pro něj dopadl nerozhodně. Trenér KP Brno Pavel Hladík byl se ziskem bodu proti Novému Veselí spokojený. „Bod je pro oba týmy dobrý,“ domníval se po remíze 20:20 Hladík.

S konečnou remízou proti svým bývalým svěřencům byl trenér Brna Pavel Hladík spokojený. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Na souboj proti mužstvu, které až do loňského jara několik sezon vedl, se čtyřicetiletý trenér snažil dobře připravit. „Myslím, že to bylo v pohodě. Samozřejmě to pro mě občas byl zvláštní pocit. Třeba když Melichar krásně zavěsil, řekl jsem si pro sebe, to byla krásná střela, Davide. A až pak jsem si uvědomil, že bohužel do sítě naší branky,“ pousmál se.