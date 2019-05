Pane Hladíku, Nové Veselí a konečné páté místo. Jak vám toto spojení zní?

Je to samozřejmě příjemné, určitě jsme s průběhem celé sezony spokojení. Doufáme, že je to pro nás přelomová sezona a dokážeme play-off hrát pravidelně. Rád bych zdůraznil, že jsme jediným kolektivním sportem na Vysočině, který hraje extraligu, navíc máme díky pátému místu možnost se přihlásit na evropské poháry. To by byla úspěšná oslava blížícího se výročí padesáti let existence klubu.

Čím to, že vám končící sezona tolik vyšla?

Vidím několik faktorů, které rozhodly o našem úspěchu. Předně se nám podařilo postavit tým, který si lidsky sedl a v kabině se vytvořila výborná atmosféra. Všichni hráči chtěli potlačit své osobní ambice na úkor týmového úspěchu. Dále jsme dlouhodobě dokázali držet herní kvalitu. Hráli jsme to, co jsme opravdu chtěli, navíc jsme měli úplné minimum výpadků. Vyhýbala se nám zranění, až na čtvrtfinále s Duklou, kdy nám vypadli dva hráči. Celkově jsme také zúročili zkušenosti, které jsme všichni nabrali v předchozích dvou sezonách.

Ve čtvrtfinále play-off byla nad vaše síly pražská Dukla. Jak prohru 1:3 na zápasy zpětně hodnotíte, dalo se postoupit?

V duelech v Praze jsme se museli obejít bez zraněného Marka Živojinoviče a ukázalo se, jak moc je pro tým důležitý. Ale ukázalo se, že pro play-off jsme ještě neměli potřebné zkušenosti, protože to je úplně jiná soutěž než základní část.

V jakém směru se to projevilo?

V prvním utkání jsme Duklu jasně přehráli. Bohužel jsme to měli v hlavách ve druhém utkání, jakoby už se všichni viděli v Praze a ten zápas jsme prostě nezvládli. Právě to jsou ty zkušenosti, které se musí zažít.

Následnými výhrami nad Frýdkem-Místkem a Kopřivnicí jste ale relativně snadno dosáhli na páté místo.

Pokračujeme v koncepci práce, se kterou jsme do extraligy tři roky zpátky vstupovali. Silově i trénovaností jsme na tom mnohem lépe než Frýdek nebo Kopřivnice. Začíná to nést ovoce, věřím, že se to příští sezonu projeví znovu. Navíc bych rád zmínil, že jsme v základní části byli čtvrtí a v Českém poháru nám patřilo třetí místo, to jsou další nezanedbatelné úspěchy.

Jak už jste zmínil, díky pátému místu se rýsuje reálná možnost účasti klubu v evropských pohárech. Jak moc je reálná?

Klíčová bude otázka financí, protože by to pro klub znamenalo zvýšení nákladů. Evropské poháry v házené nejsou jako ve fotbale, takže z ekonomického hlediska jde spíše o ztrátu.

Jak to vypadá s kádrem pro příští ročník, registrujete nějaké odchody?

Opouští nás Josip Kezič, který by měl zamířit do druhé německé bundesligy. To bude na pozici střední spojky velké oslabení pro defenzivu. Další citelnou ztrátou je odchod Marka Živojinoviče, který by měl nastupovat v izraelské lize. A do Karviné má namířeno Ondřej Skalický.

To nejsou zanedbatelné ztráty?

Všechno jsou to citelné ztráty, proto musíme tým vhodně doplnit, abychom udrželi kvalitu kádru, ale také měli potřebnou šířku.

Máte už vyhlédnuté posily?

Tým by měla posílit hned pětice hráčů, trojice českých a dva zahraniční. První dva už jsme představili, jedná se o naše dorostence Radka Flajsara a Filipa Bartůňka. Další hráči budou představeni v následujících dnech. Jedná se opravdu o velice zajímavé hráče, věříme, že všichni tři výrazně pomohou našemu týmu. Fanoušci se navíc mohou těšit i na jednu opravdu exotickou akvizici.

Hráči už mají po náročné sezoně dovolenou?

Ještě ne. V podstatě stále trénujeme, až do poloviny června pojedeme v režimu tří tréninků týdně. Sezonu zakončíme až 16. června, kdy sehrajeme exhibiční utkání v Sezimově Ústí, kde tamní házenkářský oddíl slaví stoleté výročí. Poté přijde na řadu měsíční dovolená a znovu se sejdeme 15. července, kdy zahájíme přípravu na nový extraligový ročník.

Letošními výsledky i výkony jste si na sebe upletli pořádný bič.

Samozřejmě si nemůžeme dávat jiný cíl, než opětovnou účast v play-off. Letos jsme si to vyzkoušeli a bylo to super, proto bychom si to chtěli zopakovat. Věřím, že nás čeká další úspěšná sezona.