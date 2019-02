Žďár nad Sázavou - Výhodu domácího prostředí dokonale využili žďárští florbalisté v prvních utkáních vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále play off bojují s Litvínovem a po dvou zápasech ve žďárské hala a Bouchalkách vedou na zápasy 2:0

Ilustrační foto. | Foto: PPNA/Zdeněk Langšádl

HIPPOS ŽĎÁR N. S. – BIVOJ LITVÍNOV 7:2

Oba týmy začaly opatrně. Z lehké pasivity domácího týmu padla první branka. Dobrovolný skvěle vyrazil střelu Wernera, ovšem dorážející Kumai zůstal nepokrytý a poslal tak svůj tým do rychlého vedení. Domácí obdržená branka nesrazila a postupně se osmělovali k nebezpečným protiútokům. Vyrovnat se jim podařilo až ve čtrnácté minutě ze samostatného úniku Martinu Zerákovi. V závěru první třetiny měly oba celky několik šancí, ale brankáři v obou klecích předváděli své umění.

Ve druhé třetině začali přebírat aktivitu florbalisté žďárského týmu. Připravili si větší množství šancí a dařilo se jim je proměnit. Přečíslení tři na dva proměnil po ukázkové Tlustošově přihrávce Kos. O pár vteřin uplatnil důraz před brankou Martin Zerák. Na rozdíl tří branek upravil při přesilovce Melichar. Litvínov byl vývojem zápasu nemile zaskočen. Nepozorní hráči si zřejmě nevšimli, že pro ně oslabení skončilo a necelou minutu hráli jen ve čtyřech. Toho dokázala perfektně využít osvědčená dvojice Imramovský, Melichar, přičemž druhý jmenovaný zvýšil již na 5:1. Hosté se nedokázali zvednout, a tak před druhou sirénou pošesté inkasovali. Úspěšným střelcem byl Ondřej Zerák.

Do poslední části nastoupili Severočeši s odhodláním, že nemají co ztratit, a tak se hrála rychlá hra od jedné branky k druhé. Skóre však dokázal měnit jen domácí tým. Po úspěšném obranném zákroku vyrazil na zteč Ondřej Dvořák a svůj samostatný únik zakončil přesnou střelou do rohu litvínovské branky. Radost z jasného průběhu poslední části si hráči Hipposu zkazili sami. Po nedůrazném odpálení balonku se k němu dostal kapitán hostí Hulič, který upravil na končených 7:2.

Branky Hipposu: M. Zerák 2, Melichar 2, Kos, O. Zerák, O. Dvořák. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Třetiny: 1:1, 5:0, 1:1.

HIPPOS ŽĎÁR N. S. – BIVOJ LITVÍNOV 9:3

Už po 58 vteřinách se dostali domácí do vedení. Po výborném Dobrovolného zákroku získal Ondřej Dvořák míč, potáhnul jej do útočného pásma, prohodil na jmenovce Zeráka, ten však nedal. Odražený balonek se znovu odrazil k Zerákovi, který jej rychle posunul na Melichara a žďárský kanonýr otevřel skóre. Za 14 vteřin to bylo již o dvě branky. Staněk zastavil protiútok hostí, přiklepnul Kosovi, jehož střelu bez přípravy neměl šanci hostující brankář zastavit.

Poté však aktivita domácích ustala. Přestalo se jim dařit založení, nebyli schopni podržet balonek v útočném pásmu. Z tohoto výpadku vytěžili hosté snížení. Dvoubrankové vedení vrátila Hipposu dvojice Imramovský, Melichar. Imramovský zastavil rozehrávku hostí, posunul na parťáka z útoku, ten mu nezištně vrátil a osamocený centr druhé lajny vstřelil třetí branku Žďáru.

Hippos se z vedení neradoval dlouho. Domácí obránci nedokázali zpoza branky rozehrát, napadající hráči Litvínova vybojovali balon, který umístili do žďárské sítě.

Druhou třetinu začali Severočeši tlakem v přesilové hře, ale žďárská čtveřice odolala. V oslabení se dostal do úniku Martin Zerák, ale neskóroval. Litvínov se snažil o vyrovnání, ale Dobrovolný ve žďárské brance jim to skvělými zákroky neumožnil. První náznak žďárské kombinace v prostřední části přinesl změnu skóre. Na tři přihrávky přenesli domácí hru do útočného pásma, kde Kos vykroužil do střelecké pozice a zvýšil na 4:2. O dvě minuty později to bylo již o tři branky. Staněk rychle zpracoval dlouhou přihrávku od Ondřeje Dvořáka a umístil ji pod horní tyčku litvínovské branky. Domácí měli i další šance, ale zahodili je.

Poslední třetinu zahájili domácí přesilovou hrou a po dvanácti vteřinách ji využili. Tlustoš našel před brankou Imramovského, ten mezi nohama posunul za sebe, kde číhal Kos, který balonek kulečníkovým šťouchem posunul za brankovou čáru. Litvínov poté také získal výhodu přesilové hry, ale nevyužil ji. Vzápětí zakončil Imramovský další povedenou kombinaci domácích a zvýšil již na 7:2.

Hráčům hostujícího celku docházely síly a tak se v nervózním závěru uchylovali k faulům. Přesilové hry však Hipposu v letošní sezoně vycházejí, a tak i toto vyloučení Litvínova potrestali, do listiny střelců byl zapsán Melichar.

Hosté v závěru utkání po standardní situaci snížili, ale poslední slovo měl znovu žďárský kapitán Melichar. Desátou branku si na své konto mohl připsat Kos nebo Turinský, ale ani jeden z nich v posledních minutách utkání nabídnutou příležitost nevyužil.

Hippos si na sever Čech odváží náskok dvou utkání a jen jediná výhra ho dělí od postupu mezi čtyři nejlepší týmy ligy.

Branky a nahrávky Hipposu: Melichar 3, Kos 3, Imramovský 2, Staněk (Kos 2, Imramovský 2, O. Zerák, Staněk, M. Zerák, O. Dvořák). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Třetiny: 3:2, 2:0, 4:1. Hppos Žďár: Dobrovolný, Zástěra – F. Dvořák, Karásek, Velecký, O. Dvořák - Kos, M. Zerák, Tlustoš, Melichar, Imramovský, O. Zerák, Staněk, Turinský.

JIŘÍ TLUSTÝ