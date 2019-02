Žďár nad Sázavou - Dvěma výhrami nad Pelhřimovem i Havlíčkovým Brodem se žďárští prvoligoví florbalisté posunuli na průběžné čtvrté místo druhé nejvyšší florbalové soutěže. Na čelo tabulky ztrácí tři body, ale vzhledem k obrovské vyrovnanosti soutěže má momentálně osmé Kladno ztrátu pouhých dvou bodů. I díky těsným bodovým rozdílům jsou dvě domácí vítězství velmi důležitá.

HIPPOS ŽĎÁR N. S. - PELHŘIMOV 6:1

Pelhřimovu se v této sezoně příliš nedaří, a tak se Žďár dostal poměrně brzy do vedení. Agilní Ondřej Zerák vybojoval útočný faul, standardní situaci rozehrál Tlustoš za branku, kde čekal Kos. Ten si zpoza pelhřimovské svatyně nakroužil do rozestoupené hostující obrany a nedal brankáři Pelhřimova šanci.

V polovině třetiny přišla série několika skvělých zákroků žďárského gólmana Dobrovolného, který je podpořil i rychlým a přesným výhozem na nabíhajícího Melichara. Ten „krosem“ našel Imramovského, který opět křížnou přihrávkou hledal na brankovišti Martina Zeráka. K němu sice balonek neprošel, ale odrazil se znovu k Imramovskému, který vyzval neobsazeného Melichara k druhé žďárské brance. Třetí branku přidali domácí za pár minut. Tlustoš s Melicharem zakončili útok dvou do tří tak šikovně, že se přihrávka odrazila od hostujících obránců do pelhřimovské branky. A to přesně ve chvíli, kdy se gólman Spartaku přesunoval na druhou stranu.

Druhá třetina začala opět tlakem Hipposu, ale ani Kos ani nadvakrát Ondřej Zerák se mezi střelce nezapsali. Kos se dočkal v šestnácté minutě prostřední části, když se uvolnil od mantinelu přes dva bránící hráče a přesně zakončil samostatný nájezd. V závěru třetiny pokazili domácí obránci čisté konto gólmanovi Dobrovolnému, když nedokázali v závaru uklidit balonek do bezpečí a ten po několika dorážkách skončil ve žďárské síti.

V poslední třetině si Žďár výsledek pohlídal, dopomohla mu k tomu i nepříliš aktivní hra hostujícího celku. Mezi střelce se zapsal znovu Melichar a také Imramovský. Tato dvojice mohla ještě v úplném závěru navýšit skóre, ale to již zůstalo nezměněno.

Branky Žďáru: Kos 2, Melichar 2, Imramovský, Piller (Pelhřimov) - vlastní, asistence: O. Dvořák 2, Tlustoš, Imramovský, Kos. Vyloučení 2:1. Třetiny: 3:0, 1:1, 2:0.

HIPPOS ŽĎÁR N. S. – DRAGONS H. BROD 9:5

Utkání začalo v ostrém tempu a již po dvaceti vteřinách měl na kontě první těžký zákrok žďárský gólman Dobrovolný, když vykopával dalekonosnou střelu havlíčkobrodských zadáků. Hosté se ujali vedení ve čtvrté minutě, když si havlíčkobrodský obránce skvěle naběhl na rozehrávku z rohu hřiště. O vyrovnání se postaral starší z bratrů Zeráků, který si po Melicharově přihrávce obhodil soupeře a tváří v tvář soupeřovu brankáři proměnil.

Havlíčkův Brod se dostal ještě jednou do vedení, když se prosadil opět po kombinaci z rohu hřiště. V závěru první třetiny se prosadil znovu Ondřej Zerák a o 18 vteřin později zafungovala spolupráce Imramovského s Melicharem.

Hosté vyrovnali z přesilové hry na začátku prostřední části. Během dvou minut však stihli Žďárští navýšit skóre o dvě branky. Nejprve se ze strany trefil Tlustoš, jehož střelu skvěle zaclonil Martin Zerák. Za půl minuty přidal branku Melichar. Hosté sice snížili, ale druhá branka Melichara a přesná Kosova trefa v přesilovce zvýraznily žďárské vedení.

V poslední části zvýšil Havlíčkův Brod aktivitu, ale Žďárští se ubránili. Navíc přidali dvě branky, čímž soupeře srazili na kolena. Závěr utkání byl lehce nervózní, hosté stupňovali svůj důraz až za hranice pravidel a svými vyloučeními se připravili o možnost ještě utkání zdramatizovat. V poslední dvacetiminutovce skórovali pouze jednou, čímž upravili skóre na končených 9:5 pro Hippos.

Branky Žďáru: Melichar 3, O. Zerák 2, Imramovský 2, Tlustoš, Kos, asistence: Melichar 3, Imramovský 3, Tlustoš, F. Dvořák, M. Zerák. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Hippos Žďár: Dobrovolný, Zástěra - Karásek, F. Dvořák, Velecký, O. Dvořák, Pátek - Kos, Tlustoš, M. Zerák, Melichar, Imramovský, O. Zerák, Turinský. Třetiny: 3:2, 4:2, 2:1.

JIŘÍ TLUSTÝ