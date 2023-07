TECHNICKÉ PROBLÉMY

Zdroj: se svolením Tomáše Ouředníčka

Není překvapením, že v průběhu závodu se při seznamování s vozem vyskytly i technické problémy. „V sobotu nám odešly brzdy. Věděli jsme, že se to může stát, bohužel nefungovalo vodní chlazení zadních brzd, což je v těchto horkých podmínkách zásadní,“ popsal patálii Ouředníček. „V poslední etapě jsme se chtěli dostat do nejlepší desítky, ale na opotřebovaných pneumatikách jsme už vůbec nebyli schopni zrychlit, auto pekelně klouzalo a nebrzdilo. Raději jsme tedy neriskovali jízdu na hraně a případnou havárii, protože naším úkolem bylo především dojet do cíle.“