„Co se týká fungování klubu, tak jsme se na podzim zcela určitě opět posunuli o krok kupředu,“ pochvaluje si trenér Nového Veselí Pavel Hladík a pokračuje.

„Kromě dalšího vylepšování infrastruktury jsme totiž načerpali obrovské zkušenosti díky působení v evropských pohárech. Pro všechny v oddíle to byl skutečně vyčerpávající čtvrtrok. Na hráčích je ale vidět, že se pořád zlepšují.“

Přes vánoční svátky dostali hráči Sokola za úkol především pořádně relaxovat a zregenerovat po předešlém vyčerpávajícím programu. První týden více než měsíčního přípravného bloku pak probíhal individuálně.

„Od 2. do 6. ledna měl každý z kluků připravený individuální plán. Chceme totiž, aby byli co nejvíce hladoví, proto jsme se je snažili držet co nejdelší dobu od sebe. V pondělí 6. ledna jsme pak nastoupili do společné přípravy, která bude letos poněkud specifická,“ odtajnil lodivod Nového Veselí.

Odlišnost oproti předešlým létům spočívá především v tom, že se klub ze Žďárska zaměří více na silové prvky a herní stránku v podstatě obstará pouze už tradiční účast na turnaji u našich severních sousedů.

„Jezdíme tam už pravidelně a rádi, protože se poměříme s nesmírně kvalitními polskými týmy z jejich nejvyšší soutěže. To nás čeká příští víkend, soupeři nám budou Piotrków Tribunalski, Opole a Gdaňsk. Jinak se budeme připravovat v domácích podmínkách, zaměříme se především na sílu a rychlost,“ popsal Hladík.

Ten naznačil, že úspěšný kádr by měl zůstat pohromadě. „Těžko něco vylučovat, protože zájem o naše hráče je prakticky neustále. Podzim tým i přes velké množství změn ustál na výbornou, takže z naší strany není žádný důvod do mužstva sahat,“ nepřekvapil odpovědí kouč Sokola.

Jarní odvety zahájí Nové Veselí v sobotu 1. února domácím soubojem s vedoucí Plzní. Na třetí Duklu a čtvrté Zubří aktuálně ztrácí klub z Vysočiny tři body. Pokud by se chtěl propracovat před play-off do elitní čtyřky, tím pádem zahajovat čtvrtfinále doma, nesmí ve zbývajících sedmi kolech základní části příliš ztrácet.

„Pokud se chceme v tabulce posunout, nesmíme ztrácet body s papírově slabšími týmy, ale vzít také nějaké body těm silnějším. Pro nás je ovšem klíčové, abychom udrželi to páté místo,“ vysvětlil trenér Veselí.

Hned po skončení základní části pak čeká na házenkáře Sokola další historický milník. Ve finále Českého poháru v březnu vyzvou vítěze duelu mezi Karvinou a pražskou Duklou.

„Už postup do finále je pro klub obrovským úspěchem. Uděláme všechno pro to, abychom ten dvojzápas zvládli. Kvůli atmosféře bych si přál raději hrát proti Karviné,“ přiznal Pavel Hladík.