Ve čtyřtýdenním přípravném bloku tentokrát v klubu z Vysočiny zvolili netradiční variantu. Mnohem více se zaměřili na trénink, méně na hru jako takovou.

„Na podzim jsme byli skoro až přehraní, protože těch zápasů byla spousta. Proto jsme v zimě chtěli spíše trénovat,“ vysvětluje kormidelník Veselí.

Jediným herním testem tak byl víkendový turnaj v polském Piotrkówu, kam Nové Veselí už několik let tradičně jezdí.

„Utkali jsme se tam se třemi kvalitními polskými extraligovými týmy, rozhodně proto splnilo svůj účel,“ pochvaloval si Hladík, který přiblížil, čemu se jeho ovečky na trénincích věnovaly.

„Hodně jsme se zaměřili na sílu a práci nohou. Měl by to být takový refresh naší hry, abychom ji ještě zrychlili a hráli aktivnější házenou v obraně i v útoku. Doufáme, že se nám to povedlo, na trénincích to vypadá docela dobře. Věřím, že to přeneseme i do zápasů, divákům by se to mohlo líbit,“ poznamenal trenér Sokola.

CHYBĚLA STŘEDNÍ SPOJKA

Jedinou komplikací v průběhu přípravy byla poměrně dlouhá absence Kristo Voiky

„Až do 21. ledna byl totiž na kempu reprezentace Estonska. Po kondiční stránce se Kristo vrátil dobře připravený, pro nás to ovšem bylo nepříjemné, jelikož nám v přípravě chyběl na pozici střední spojka,“ lehce se kabonil Pavel Hladík.

Toho však mohlo těšit to, že se jeho svěřencům vyhýbala zranění. „Nějaké drobné bolístky samozřejmě máme, věřím však, že se to brzy doléčí. Podzimní kádr jinak zůstal beze změn. První polovinu sezony hráči dobře zvládli, nebyl proto důvod do něj jakkoliv sahat,“vysvětlil Hladík.

Jak sám přiznal, novinky či změny v jiných extraligových týmech příliš nesledoval.

„On na to ani nebyl čas, jelikož jsme až do tohoto týdne trénovali dvoufázově. Navíc my se díváme především na sebe. Určitě největší změnou je návrat Milana Škvařila ze Švýcarska zpět do Plzně. Ta tak získala do kádru dalšího rozdílového hráče,“ přiznal kouč Nového Veselí, který po očku sledoval výkony naší reprezentace na evropském šampionátu.

„Pro nás byl úspěchem postup ze základní skupiny. Ve čtvrtfinálové části už jsme sice žádný bod neuhráli, ale se všemi soupeři jsme hráli vyrovnaná utkání. Myslím si, že jiné míčové sporty by nám takové umístění mohli závidět. Jinak bylo vidět, že pokračuje trend i z jiných sportů, kdy se špička vyrovnává a dostávají se do ní další státy.“

Úvodní jarní extraligový zápas sehrají házenkáři Nového Veselí v sobotu, kdy v domácí ZDT Aréně před televizními kamerami od 18.10 přivítají právě Plzeň.

„Za čtyři roky jsme je porazili pouze jednou, což myslím hovoří za vše. Momentálně je to náš náš nejlepší klub, s příchodem Škvařila jejich síla ještě vzrostla. I proto je to obrovská pozvánka pro všechny diváky,“ láká fanoušky na tribuny Pavel Hladík.

S kým hrají?

SO 1. 2. Plzeň 18.10

SO 8. 2. Lovosice 17.00

SO 15. 2. Fr.-Místek 17.00

NE 23. 2. Karviná 10.30

SO 29. 2. Kopřivnice 17.00

SO 7. 3. Zubří 18.00

SO 14. 3. KP Brno 18.00

Tučně vytištěná utkání sehrají házenkáři Nového Veselí doma.