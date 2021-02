Motivaci by měli mít hráči klubu z Vysočiny pořádnou. Dosud poslední Maloměřice totiž o víkendu těsně zdolali Frýdek-Místek a tím poslali na dno tabulky právě Nové Veselí.

A skončit poslední, to si v týmu Sokola nikdo nepřeje. „Je to pro nás všechny především otázka prestiže. Pro mě osobně by to bylo velkým zklamáním, pod něco takového bych se nechtěl podepsat. Prostě není možné, abychom takhle dopadli,“ burcuje střední spojka Nového Veselí Martin Kocich.

Právě úspěšně zvládnutá středeční dohrávka 19. kola by mohla mladý celek hodně nakopnout. „Právě dobrým výsledkem na půdě Zubří bychom se mohli odpíchnout ke zbývajícím třem zápasům. Do dalších zápasů bychom šli v lepším rozpoložení,“ věří.

Nemluví do větru, protože los do závěru nemá Nové Veselí zrovna ideální. Hned tři dny po utkání v Zubří totiž doma přivítá vedoucí Karvinou. Týden na to výjezd na půdu o play-off bojující Kopřivnice a poté domácí rozlučka proti dalšímu z favoritů soutěže, házenkářů pražské Dukle.

Zvláště pro řadu mladíčků v kádru Nového Veselí to může být psychicky náročná role. „Na jakousi mladickou nezkušenost se nemůžeme pořád vymlouvat,“ tvrdí teprve sedmnáctiletá pravá spojka Robert Halíček.

A dodává. „Venku v závěru základní části narazíme na soupeře, proti nimž jsme schopni nějaké body získat, reálné to rozhodně je. Naopak doma nás čekají náročné duely, ale musíme v nich zkusit překvapit, nic jiného nám nezbývá.“

TABULKA EXTRALIGY

1. Karviná 17 15 0 2 512:405 30

2. Plzeň 17 13 1 3 511:447 27

3. Dukla Praha 17 11 2 4 515:453 24

4. Lovosice 19 11 2 6 572:545 24

5. Jičín 18 9 1 8 491:465 19

6. Fr.-Místek 18 9 1 8 533:513 19

7. Zubří 18 9 0 9 474:490 18

8. Hranice 18 6 3 9 433:454 15

9. Kopřivnice 16 6 2 8 441:444 14

10. KP Brno 17 4 3 10 424:456 11

11. Maloměřice 19 3 0 16 447:594 6

12. N. VESELÍ 18 1 3 14 419:506 5