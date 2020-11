Hrát se ovšem nebude ve Famagustě, ale v Larnace. To je způsobené politickými důvody, protože Famagusta leží na severní části ostrova, kterou už od sedmdesátých let okupuje Turecko.

To ovšem nic nemění na tom, že házenkáře Sokola čeká náročný úkol. „Když nám Kypřany vylosovali, všichni v klubu se radovali, že je to nejhratelnější soupeř. To je možná pravda, ale přesto se jedná o kvalitní mančaft,“ sdělil kouč Nového Veselí Peter Kostka.

Podobně jako třeba ve fotbalu, i v házené jsou dávno pryč doby, kdy si naše kluby šly v souboji s těmi kyperskými pro jednoduchý postup. „Házená se ohromně vyrovnala. Famagusta má ve svém kádru spoustu Jihoslovanů, peníze pro ně asi nejsou problémem. Navíc jsou to velcí srdcaři, doma o třídu lepší než venku,“ popisoval.

Důvod, proč se páteční první zápas i sobotní odveta hrají na Kypru, je prostý. Finance. „Kvůli našim fanouškům jsme samozřejmě chtěli hrát doma. Kyperská strana ale přišla s takovou nabídkou, navíc v době, kdy situace ohledně covidu vypadala mnohem hůř, že jsme se ji rozhodli přijmout,“ vysvětlil.

To ovšem nic nemění na ambicích a odhodlání Nového Veselí se porvat o postup. „Nejedeme tam na výlet, chceme postoupit do dalšího kola,“ potvrdil Kostka.