K již dříve známému týmu Maloměřic po víkendu přibyly celky Hranic a KP Brno.

Ještě dvakrát se v letošním extraligovém ročníku, konkrétně v play-out, utkají házenkáři Nového Veselí (v červených dresech) s mužstvem Hranic. | Foto: Martin Duroň

Ze tří týdnů volna, během nichž se chtěli připravovat na závěrečnou fázi sezony, k tréninkové činnosti nakonec využili jen sotva něco málo přes třetinu času. Není se co divit, že by tuto sezonu už měli extraligoví házenkáři Nového Veselí co nejdříve za sebou. „Ať už je tento ročník za námi a každý se může od léta začít připravovat na ten následující,“ potvrdil trenér Peter Kostka.