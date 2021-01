To si uvědomují také hráči Nového Veselí. „Bude to pro nás trošku zvláštní, zápas bude mít úplně jiný náboj,“ přiznala jedna z opor Nového Veselí, levá spojka Adam Ptáčník.

Obavy však v jeho hlasu rozhodně nenajdete. „Těším se, protože to pro mě bude asi poprvé, kdy budu hrát proti bývalému trenérovi. Snad jen když jsme hráli proti Karviné, kterou vedl Marek Michalisko, to bylo podobné,“ vysvětloval.

Podobné pocity však budou zřejmě mít i Ptáčníkovy spoluhráči. „Počítám, že také u nich to bude podobné. Většina kluků zažila Pavla Hladíka jako trenéra už od nejmladších kategorií. Takže pro ně to možná bude ještě o to pikantnější zápas,“ domníval se.

Posledních několik utkání v minulém roce házenkářům Sokola nevyšlo. I kvůli tomu se v tabulce propadli až na její úplné dno. Vyčistili si přes vánoční svátky hlavy? „Myslím si, že by nám ta pauza mohla pomoci. Daleko více by nám však pomohlo, pokud bychom v Brně získali dva body. To by pro nás bylo hodně dobré,“ potvrdil.

Co očekávat od sobotního soupeře, v tom má levá spojka Nového Veselí poměrně jasno. „Od Brna očekávám především velice dobrou obranu. Určitě to bude klasická brněnská házená, velká energie na zisk míče, možná ještě větší než obvykle,“ naznačil.

Oproti zvyklostem však jednu změnu očekává. „Normálně bychom čekali nápor především od pivota. Jenže Nikola Sekulič se zranil, takže asi bude Brno útočit více ze spojek,“ dodal Ptáčník.

Sobotní dohrávaný zápas pátého extraligového kola má na palubovce Brna začátek v 17.00.

TABULKA EXTRALIGY

1. Karviná 12 10 0 2 351:288 20

2. Plzeň 11 8 1 2 350:304 17

3. Fr.-Místek 12 7 1 4 362:336 15

4. Dukla Praha 11 6 2 3 328:294 14

5. Jičín 11 6 1 4 302:278 13

6. Lovosice 12 6 1 5 355:351 13

7. Kopřivnice 11 5 2 4 310:304 12

8. Hranice 12 4 2 6 273:289 10

9. KP Brno 9 4 1 4 241:233 9

10. Zubří 12 4 0 8 306:332 8

11. Maloměřice 14 2 0 12 325:442 4

12. N. VESELÍ 11 1 1 9 254:306 3