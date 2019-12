NOVÉ VESELÍ – HRANICE 31:29

V úvodních minutách byla hra poměrně vyrovnaná. Do prvního výraznějšího vedení odskočili svěřenci trenéra Pavla Hladíka v 17. minutě, kdy na tabuli svítilo skóre 11:8. Za další tři minuty to bylo dokonce už 15:10, poté ovšem přišly slabší chvilky hráčů Sokola, čehož Hranice využily a skóre otočily. Díky vyrovnávací brance Kocicha se šlo do kabin za nerozhodného stavu 16:16.

„Nastoupili jsme v plné síle a Hranicím ve skóre odskočili. Dali jsme pak šanci dorostencům a hosté toho okamžitě využili k obratu,“ všiml si kouč Sokola Pavel Hladík.

Do druhého poločasu vstoupili lépe hráči hostů, kteří ve 36. minutě vedli 20:18. Branka Melichara pak jakoby zapnula motory ve hře domácích a tři minuty před koncem to bylo 29:25. Závěrečné okamžiky si hráči Nového Veselí zkušeně pohlídali a vybojovali tak postup do semifinále.

„Do druhého dějství jsme opět nastoupili s tím nejlepším, takže v závěru mohli, při našem výrazném náskoku, znovu sbírat zkušenosti mladíčci,“ vysvětlil kormidelník Nového Veselí.

Také v semifinále národního poháru budou mít házenkáři Nového Veselí výhodu domácího prostředí. Příští středu v ZDT Aréně vyzvou favorizovanou Plzeň, začátek zápasu bude v 19.00. „Jsme moc spokojení, že hrajeme doma, navíc proti Plzni. Ta je nejatraktivnějším možným soupeřem, pro nás to bude obrovský svátek a správné rozloučení s úspěšným podzime. Také pro diváky to bude velká odměna za to, jak moc nám pomáhají,“ těší Pavla Hladíka.

Druhou semifinálovou dvojici pak tvoří celky Karviné a Dukly Praha.

Nejlepší střelci: Voika 10/4, Bassomben 3, Flajsar 3, Ptáčník 3, Sekulić 3 – Magrla 5, Mucha, Piwko 5/1. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Vyloučení: 5:2. Diváci: 180. Poločas: 16:16.