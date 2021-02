Středeční solidní výkon proti Brnu ale svěřenci trenéra Petera Kostky nedokázali přetavit v plný bodový zisk. „Výkon jsme podali dobrý, určitě jsme byli po většinu zápasu lepším mužstvem. Až našimi chybami v úplném závěru jsme umožnili Brnu vyrovnat,“ mrzelo levou spojku Nového Veselí Adama Ptáčníka.

Ztráta tříbrankového náskoku jen sedm vteřin před koncem jej stále trápí. „Sehráli jsme to netakticky, ale tím si náš mladý tým asi musí projít. Věřím, že je to pro nás dostatečné poučení pro příště,“ zdůraznil.

Času na rozbor zpackaného závěru naštěstí v klubu z Vysočiny moc nemají. „Určitě je dobře, že jdou zápasy tak rychle za sebou. Budeme si chtít spravit chuť a v Hranicích zvítězit,“ potvrdil.

Možná větší obavu než ze soupeře má třiadvacetiletý hráč z prostředí, které je čeká. „Hranice jsou doma silné. Obzvlášť v zimě je totiž v jejich hale opravdu chladno. Oni jsou na to zvyklí, navíc se hraje už dopoledne, i to jim může hrát do karet. Rozhodně platí, že se tam nehraje dobře,“ popsal.

Také z dopoledního času utkání Ptáčník radost nemá. „Ovlivnit by nás to nemělo, ale přece jenom je to jiné. Bud to pro nás trošku jiná příprava než při odpoledním či večerním termínu. Osobně takhle brzy zápasy nehraji moc rád,“ dodal před důležitým duelem Ptáčník.

Program 17. kola:

SOBOTA: Hranice – NOVÉ VESELÍ (10.00), Karviná – Frýdek-Místek (10.30), Maloměřice – Kopřivnice (11.00), Dukla Praha – Lovosice (16.30), Jičín – Zubří (18.00).

NEDĚLE: Plzeň – KP Brno (10.30).