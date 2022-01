Levá spojka z Litovle přitom měla do kádru klubu z Vysočiny našlápnuto už loni v létě. „Zkoušeli jsme jej na několika trénincích. Pak jsme se ale v rámci naší strategie, že na každý post bude jeden zkušený hráč a druhý talentovaný mladík, rozhodli jej neangažovat,“ popisoval Kostka.

Jenže následně bylo všechno jinak. „K Lubovi Bartůňkovi měl na levé spojce nastupovat mladý Adam Dolejší. Ten nám ale těsně před sezonou odešel do Jičína. Luba tam hrál v úvodu sezony fantasticky, jenže postupně se na něm, protože chodí každý den do práce, začala projevovat únava, což je naprosto pochopitelné,“ pokyvoval hlavou.

Alternativy z vlastních řad příliš nevyšly. „Zkoušeli jsme tam Parollyho i některé mladé kluky, ale nebylo to ono. Vzhledem k tomu, jak velká porce zápasů nás na jaře čeká, potřebujeme mít všechny posty zdvojené,“ podotkl.

Vánoční klid? V Novém Veselí tedy dvakrát ne. Nyní mají házenkáři soustředění

Výhodou nové posily je dobrá znalost prostředí. „Filipa jsme poznali i po lidské stránce, je to perfektní kluk do party. Naše hráče zná nejen díky loňské zkoušce, ale také z juniorských reprezentací. Pouze v Českém poháru za nás letos hrát nemůže, protože už něm nastoupil za Litovel,“ připomněl.

Po herním soustředění, které házenkáři Nového Veselí absolvovali o uplynulém víkendu v Rakousku, je před úvodním jarním duelem, kterým bude 26. ledna pohárové semifinále s Lovosicemi, čekají tři přípravné duely.

„Tento pátek vyrazíme na zápas do slovenského Hlohovce. Další víkend jsme chtěli uspořádat tradiční turnaj O pohár ředitele ZDT. Současná doba nám však nepřeje, navíc je nesmysl, hrát v sobotu a v neděli dva těžké zápasy, když nás hned další středu čeká semifinále poháru,“ vysvětloval.

Dvě přípravné utkání Nové Veselí i tak sehraje, oba 19. ledna. „Proti prvoligovému Vsetínu dostanou šanci hráči širšího kádru, proti slovenským Novým Zámkům ti, kteří se ukážou v nejlepším světle v přípravě a při utkání v Hlohovci,“ nastínil.

Patnáct let v Dukle. Kluci jsou tady slušně vychovaní, směje se kustod Tománek

Po odehraných čtrnácti kolech základní části patří Novému Veselí v tabulce páté místo. Nebýt horšího závěru podzimu, mohlo to být i lepší. „Kdyby mi před začátkem sezony někdo řekl, že na tom budeme v tabulce takto, bral bych to všemi deseti. Ten závěr mě ale mrzí, mohli jsme mít o takové tři body více,“ lehce si postýskl.

Především start do sezony se ovšem Sokolu povedl. „Podařilo se nám načasovat top formu na úvod sezony. Naše hra je postavená na výborné fyzické kondici, takto ale nelze zápasy vyhrávat po celý ročník,“ uvědomoval si.

K postupu do play-off ovšem má celek z Vysočiny solidně nakročeno. „Současně si ovšem chceme vybojovat co nejlepší postavení, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli Karviné a Plzni. V Českém poháru chceme jít do finále,“ neskrýval Kostka.