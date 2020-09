"V souvislosti s karanténním opatřením je přerušen veškerý program našich týmů. Odložený je zápas našeho extraligového A-týmu ve Frýdku-Místku, rovněž pak nedělní zápasy našich dorosteneckých týmů, které měly o víkendu zahájit své soutěže," stojí na webových stránkách klubu Sokola Nového Veselí.

Důvod je prostý. "Tři hráči našeho áčka byli pozitivně testovaní na covid-19. Zbytek kádru byl na testech ve čtvrtek, v pátek bychom měli vědět výsledky. Naše extraligové áčko je tak v karanténě," vysvětloval místopředseda Sokola Nové Veselí Zdeněk Materna.

Dorosteneckých mančaftů i rezervního týmu se karanténa zatím netýká, rozhodne se až na základě vyjádření hygieny. "Karanténa u áčka platí do příštího úterý, protože první kontakt proběhl už dvanáctého září. V tuto chvíli je jisté, že ve Frýdku-Místku v neděli hrát stoprocentně nebudeme, co bude dál, to se teprve uvidí," doplnil Materna.