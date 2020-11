Příliš si neodpočinou. Uplynulý víkend strávili házenkáři Nového Veselí na Kypru, kde sehráli dvě náročná utkání druhého kola Evropského poháru. A už ve středu je čeká další náročný úkol. V rámci 12. extraligového kola totiž v domovské ZDT Aréně od 15.00 vyzvou celek Lovosic.

Byť máme teprve konec listopadu, jedná se o pomyslné první jarní kolo. Pro hráče Sokola to bude ideální příležitost vrátit Lovcům prohru 22:31 z úvodního kola letošního ročníku.

Úkol to nebude jednoduchý. „Lovosice jsem nyní sledoval jen jedním okem, protože jsme se soustředili na pohárový duel s kyperskou Famagustou,“ přiznal trenér Nového Veselí Peter kostka.

Poslední výkony a výsledky středečního soupeře Nového Veselí jsou hodně rozporuplné. „I z tohoto důvodu se dá těžko něco predikovat. Lovosice nejprve doma totálně rozbilo Zubří, ale o tomto víkendu pro změnu Lovci vyloupili Kopřivnici. Jejich výkony během jednoho týdne byly diametrálně odlišné. V každém případě nás ale čeká záchranářský zápas,“ přiznal.

V kádru severočeského klubu je několik výrazných individualit. „Zkušený Švéd Maxmilian Jonsson umí zakončit, což prokázal deseti brankami do sítě Kopřivnice. Mladý Kupa je také výborný. Přesně tak, jak hraje on, má vypadat střední spojka, vletí do každého souboje. Další mladík Trkovský na levé spojce je zase dlouhodobě nejnebezpečnějším hráčem Lovosic. Hlavně kvůli němu jsme úvodní zápas sezony prohráli,“ připomněl.

Podle jeho slov by víkendové vyřazení z Evropského poháru (Nové Veselí oba zápasy s Famagustou prohrálo – pozn. red.) nemělo na jeho ovečkách zanechat výraznější stopy. „Chlapci cítili, že soupeř byl zkušenější i lepší. Jsem rád, že i starší hráči chápou proces, kterým jdeme. Samozřejmě zaznívá na naše hlavy i kritika, ale jedeme dál,“ těšilo jej.

Právě i možná na úkor lepších výsledků se v létě na Vysočině vydali ještě více cestou dravého mládí. „Jsem nadšený, jak se k tomu hráči postavili v této nejisté situaci,“ pochvaloval si slovenský kouč přístup svých svěřenců.

A pokračoval. „Pořád nevíme, zda budou play-off či play-out. My ale dál půjdeme do každého zápasu na sto procent a budeme budovat kádr na příští ročník. Vyšší cíl, který máme, s nímž také hráči souzní, se týká budoucnosti tohoto mužstva. Nyní samozřejmě platíme daň za naši nezkušenost. Máme tým, který může každého porazit, ale také s každým prohrát.“

O podobě sestavy pro středeční duel ještě není jasno. „Nevím, zda budeme kompletní, protože máme nějaká zranění. Určitě nebude Rubáč, otazník visí nad Bartůňkem. Věřím, že další hráči budou v pořádku,“ dodal Kostka.

Program 12. kola:

STŘEDA: NOVÉ VESELÍ – Lovosice (15.00).

SOBOTA: Hranice – Plzeň (10.00), Maloměřice Brno – Dukla Praha (16.00), Kopřivnice – Frýdek-Místek, Zubří – KP Brno, Jičín – Karviná (vše 18.00).



TABULKA EXTRALIGY

1. Karviná 8 6 0 2 233:206 12

2. Plzeň 7 5 0 2 228:202 10

3. Jičín 7 4 1 2 192:172 9

4. Kopřivnice 7 4 1 2 203:191 9

5. Fr.-Místek 7 4 0 3 206:205 8

6. Zubří 7 4 0 3 196:196 8

7. Lovosice 7 3 1 3 217:215 7

8. Hranice 7 3 1 3 166:165 7

9. Dukla Praha 6 1 2 3 157:169 4

10. KP Brno 5 1 1 3 129:135 3

11. N. VESELÍ 5 1 1 3 117:128 3

12. Maloměřice 7 0 0 7 163:223 0