„Utkání mělo všechny atributy boje o třetí místo. Musím smeknout před výkonem Jičína, ovšem oba týmy byly velmi dobře připravené,“ řekl po utkání kouč Nového Veselí Pavel Hladík, který připustil, že možná vyhrál šťastnější tým.



„Asi vyhrál šťastnější celek, ale jsme za to rádi, těch bodů si neskutečně vážíme. Rozhodujícím faktorem byl určitě gólman Víťa Schams, který tam měl několik výtečných zákroků, hlavně na konci nás pak podržel.“



DRŽEL TÝM NAD VODOU



Již poněkolikáté v tomto ročníku se tak házenkáři Sokola mohli spolehnout na svoji brankářskou jedničku. Vít Schams i v utkání proti Jičínu potvrdil, že právem nakukuje do reprezentační kabiny.



„Souhlasím s tím, že to byl víceméně remízový zápas. Před utkáním jsem říkal, že zápasy s Jičínem jsou vždy podobné, padá málo branek a tahá se to o gól či dva. Dnes jsme byli nakonec šťastnější, za což jsem rád, ke konci základní části je každý bod hrozně důležitý,“ přiznala jednička Nového Veselí.



Pět kol před koncem základní části má Nové Veselí na svém kontě 22 bodů. Na první nepostupové místo, tedy devátou příčku, má náskok sedmi bodů, k dobru navíc zápas s beznadějně poslední Litovlí. V dalším kole se Sokol v sobotu dopoledne představí na půdě desátých Hranic.