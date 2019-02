Nové Veselí – Prozatím výborná letošní extraligová sezona v podání házenkářů Nového Veselí došla v závěru loňského kalendářního roku dalšího ocenění. Do nominace na reprezentační Turnaj čtyř národů v polském Opole se totiž z aktuálně třetího celku tabulky naší nejvyšší soutěže propracoval Jakub Štěrba.

Pravé křídlo Nového Veselí Jakub Štěrba (v červeném) patří k nejlepším střelcům naší nejvyšší soutěže. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Byl to obrovský skok, ale rychle jsem si zvykl a myslím, že jsme v Polsku nepodali špatné výkony,“ hodnotil své dva první reprezentační starty dvaadvacetiletý házenkář.



ZKRAJE NERVOZITA



V úvodním utkání turnaje se česká reprezentace střetla tři dny před Silvestrem s Rumunskem a po vyrovnaném průběhu hry mu, bez řady opor, podlehla těsně 26:27.



„Pro mě to byl první zápas na takové úrovni, proto jsem byl zpočátku lehce nervózní. Před utkáním jsme spolu trénovali pouze dvakrát, přesto to herně nebylo zlé. Rumuni byli vyšší a urostlejší, možná proto jsem se gólově neprosadil,“ hodnotil svoji reprezentační premiéru Jakub Štěrba.



O den později pak národní tým nastoupil v souboji o třetí místo proti Japonsku. V něm se šikovnému štírkovi z Nového Veselí dařilo, se čtyřmi vstřelenými brankami byl naším druhým nejlepším střelcem zápasu. K úspěchu to však nevedlo, z výhry 27:25 se radoval asijský celek. Celkovým vítězem se podle očekávání stali domácí Poláci.

„Proti Japonsku se mi rozhodně hrálo lépe, byl jsem rád za první reprezentační branky. Byla to pro mě velká zkušenost, moci nastoupit za seniorský národní tým. Pro mě bylo velkou ctí už to, že jsem vůbec dostal nominační pozvánku. Díky ní jsem mohl poznat všechny kluky, kteří za reprezentaci nastupují,“ popisoval své pocity novopečený reprezentant, který si dobře všiml velkého výkonnostního skoku oproti extraligovým bojům.



„Byl to obrovský rozdíl ve všech směrech. Nasazení, síla, důraz, ale hlavně nadšení pro hru bylo na daleko vyšší úrovni. V tom tempu zápasu si ale člověk postupem času docela brzy zvykl.“



A jak bylo s předvedenými výkony svých svěřenců spokojeno trenérské duo našeho reprezentačního áčka Jan Filip a Daniel Kubeš?

„Jako jednotlivci jsme nebyli hodnocení, takže nemohu říci, nakolik se mnou trenéři byli spokojení. Uvidím, zda se k tomu ještě budeme vracet. V kabině nám říkali, že herně to nebylo úplně špatné, ale alespoň jednou jsme se radovat měli,“ vysvětloval Štěrba, který si ještě zkraje roku 2019 připsal další dva reprezentační starty v soubojích proti Německu a Argentině.



NOMINACE MOTIVACÍ



Pro něj by, vzhledem k jeho mladému věku, měla být premiérová účast v dresu se lvíčkem na prsou velkou motivací do budoucna, aby na jeho konto přibývaly i další reprezentační starty?



„Samozřejmě je to pro mě velká motivace do další kariéry. Chci na sobě dál tvrdě pracovat, hrát dobře tak, abych si vysloužil pozvánku také na další reprezentační srazy,“ nepřekvapil svou odpovědí talentovaný hráč Sokola, který se pomalu připravuje na pokračování extraligových bojů v dresu Nového Veselí.



„Spoluhráči začali přípravu už 4. ledna, kdežto já jsem byl až do této středy na reprezentačním srazu. Připojím se k nim tak až o týden později.“



Vzhledem k výborně rozjeté sezoně by pro všechny hráče i fanoušky Nového Veselí bylo velkým zklamáním, pokud by se letos nepodařil postup do play-off.



„Určitě by to pro nás všechny bylo značné zklamání, to stoprocentně ano. Není přitom až tak důležité z jakého místa tabulky bychom případně do play-off šli. Osobně bych si přál jít co nejdále, snem je pak zisk medaile,“ prozradil Jakub Štěrba.