Se svými spoluhráči má o důvod víc, proč být z celé situace rozmrzelý. „Jelikož jsme byli ještě ve finále národního poháru, mrzí to o to více. Jak o něm svaz rozhodne, je ve hvězdách,“ přemítá třiadvacetiletý házenkář.

PŘEVAŽUJÍ POZITIVA

Sezonu ovšem i přes nemastný konec hodnotí kladně. „Zanechali jsme pěknou stopu v Evropě, postoupili do finále národního poháru. Bohužel ročník vynuceně skončil před nejdůležitější fází sezony, takže jsme nemohli ukázat, na co doopravdy máme,“ mrzí technického štírka.

Slova loňské posily z Frýdku-Místku také naznačují, že v Novém Veselí si před začátkem play-off docela věřili. „Tak trošku jsme počítali s tím, že ve čtvrtfinále zřejmě narazíme na Zubří. Proto jsme se na něj už delší dobu připravovali. Myslím si, že bychom na něj rozhodně měli. Netvrdím, že bychom jistě postoupili, ale minimálně vyrovnané zápasy by to byly. Určitě jsme nechtěli vypadnout hned na první překážce.“

V novoveselském dresu bude odchovanec Frýdku-Místku pokračovat i v nadcházejícím ročníku. „Je to tak, smlouvu mám ještě na další dvě sezony. Začátky zde pro mě nebyly úplně jednoduché, musel jsem si zvykat na odlišný herní styl novoveselské házené. Myslím si ale, že nakonec to ode mě nebylo úplně špatné, pozitiva převažují,“ řekl Kocich.

NOVÉHO TRENÉRA ZNÁ

Nedávno ohlášený odchod Pavla Hladíka z trenérského můstku pro něj byl prý velkým šokem. „Do Nového Veselí jsem šel před rokem hlavně kvůli němu, to on mě při jednání přesvědčil. Jeho filosofie házené mě velice zasáhla. S novým trenérem Peterem Kostkou se ale znám ze vzájemných utkání ještě z Frýdku, a myslím si, že to bude plnohodnotná náhrada,“ domnívá se střední spojka házenkářů Sokola.

Změnu v herním stylu neočekává. „Už jsem s panem Kostkou několikrát hovořil a chce pokračovat v práci, kterou tu započal Pavel Hladík.“

LOVÍ JEN PRO SELFÍČKA

Ve volném čase ve svém domově, ve vesnici přibližně deset kilometrů od Frýdku-Místku, plní Martin Kocich individuální plán a věnuje se velkému koníčku. „Nesmírně rád chodím na ryby. Jsem vášnivý rybář, ale takový, který si rybu vyloví, vyfotí a hodí zpět do vody. Je to pro mě vyloženě relaxace od stresu a dřiny,“ popisuje.

Svůj rituál nezměnil ani při svém letošním nejlepším úlovku. „Vytáhl jsem osmnácti kilogramového kapra. Ten už byl trofejní, ale i tak šel zpátky. Když je čas a mám volno, tak si rád někam zajedu, ale zatím jen po Česku. Se spoluhráčem Lubošem Bartůňkem, taktéž rybářem, však máme v plánu vyrazit na řeku Ebro ve Španělsku,“ uzavřel Martin Kocich.