Podobně jako i v jiných sportech a klubech, také zde je finanční situace vzhledem k důsledkům koronavirové epidemie nejistá. „Naštěstí nejsme tolik závislí na velkých sponzorech. Pro nás jsou klíčové finance, které dostaneme ze strany města a pak dotace z ministerstva školství,“ vysvětlil předseda klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice.

Určitou obavu ovšem přesto vyslovil. „Uvidíme, jak k financování sportu stát v současnosti přistoupí. Pevně věřím, že nebudou krátit peníze, které do něj směřují. Před nedávnem navíc vznikla sportovní agentura, jejímž základním mottem bylo to, že by do sportu mělo jít více peněz. Bohužel tomu aktuální situace příliš nenahrává,“ uvědomuje si Šidlo.

Pro oddíl, který má ve třetí nejvyšší soutěži družstva mužů i žen, nadto spoustu mládežnických týmů, by to bylo o to bolestnější. Letos by se totiž měla uskutečnit dlouho plánovaná a potřebná přestavba šaten v domovské hale Za Světlou. „Věříme, že letos už by se to mohlo podařit. Je to pro celý klub velká výzva, abychom naše zázemí vylepšili,“ zdůrazňuje předseda velkomeziříčského klubu.

Času na rekonstrukci už je totiž pomalu za pět minut dvanáct. „Neříkám to rád, ale šatny jsou doslova v dezolátním stavu, takřka na zavření. Patříme pod Sokol, jedná se tedy o náš majetek, musíme se proto postarat sami. Věřím ale, že vše dobře dopadne a do konce roku získáme dotaci z ministerstva školství, abychom mohli udělat výběrové řízení na zřizovatele,“ doufá Šidlo.

O další budoucnost klubu se ale neobává, házená prý není na finance tolik náročným sportem. „Partnery a sponzory samozřejmě také máme a jsme za ně moc rádi. Žádného generálního ovšem nemáme, spíše více menších podporovatelů. Informace o tom, že by snad některý z nich chtěl s naší podporou skončit, v tuto chvíli nemám. A zapomenout pak v rozpočtu samozřejmě nechci ani na členské příspěvky, které každoročně vybíráme,“ zakončil Ladislav Šidlo.