Pavel Hladík byl hlavním strůjcem letošních největších úspěchů mužského A týmu, pátého místa v české extralize a postupu do finále českého poháru. Podle jeho vlastních slov však konec v klubu z Vysočiny není bleskem z čistého nebe.

„Klub je nyní dostatečně silný na to, abych mohl odejít. To třeba dva roky zpět, kdy jsem odchod hodně zvažoval, ještě nebyl. Odcházím ale v dobrém, i vedení klubu vše akceptovalo. Myslím, že se po čase opět rádi sejdeme. Odcházím po nejúspěšnější klubové sezoně v historii, na úplném vrcholu. O to bude případný návrat jednodušší,“ vysvětluje okolnosti svého konce zanedlouho čtyřicetiletý trenér.

Rozhodování přesto nebylo úplně jednoduché. „Bylo to pro mě strašně těžké, jako by mi uřízli ruku a nohu. V klubu jsem začínal, když tu byly všehovšudy tři míče a jedna pumpička. Teď končím, když je na české špičce a hraje evropské poháry. Už jsem ale cítil, poslední rok nejvíce, že já i tým potřebujeme změnu. Byl jsem tu dvacet sezon, což je na trenérskou branži strašně moc. Okoukáte se lidem i hráčům, vždyť některé z nich vedu už patnáct let,“ připomíná Pavel Hladík.

Nabídek má několik

Předčasný konec letošního ročníku v jeho zvažování nehrál velkou roli. „Určitá frustrace z toho stavu u mě samozřejmě je, to nezastírám. Obětovali jsme valnou část sezony přípravě směrem k play-off, abychom byli na vrchol sezony připravení. Ale určitě to nebylo to rozhodující. Spíše ve mně jen umocňuje zklamání z odchodu,“ potvrdil progresivní kouč.

Jméno svého nového chlebodárce ještě nechtěl prozradit. „Nabídek jsem dostal několik, rozhoduji se mezi dvěma z nich. Jedna je zahraniční, druhá z tuzemského klubu. Definitivní rozhodnutí učiním během zítřka,“ nastínil Pavel Hladík.

Ze strany vedení klubu v Novém Veselí zazněla k odchodu dlouholetého trenéra mužů jen slova pochopení. „Chtěl bych jménem celého klubu Pavlovi poděkovat za práci, kterou tu odvedl. Prošel si poctivou trenérskou cestou od nejmenších žáčků až po muže, což už dnes není příliš obvyklé. To, že odchází, pro nás není blesk z čistého nebe, nicméně pro takovou situaci stejně není nikdy vhodná doba. Jsem hluboce přesvědčený, že to není naposledy, kdy se naše cesty sešly a věřím, že v blízké budoucnosti se opět propojí. Už teď se na to moc těším. Jméno nového trenéra intenzivně řešíme, nejpozději do poloviny dubna chceme mít jasno,“ sdělil místopředseda Nového Veselí Zdeněk Materna.